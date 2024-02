Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il primo spettacolare trailer con data di uscita

Elden Ring: Shadow of the Erdtree è l'espansione del celebre videogioco Action-RPG di From Software, Elden Ring, uscito nel febbraio del 2022 e vincitore di diversi premi GOTY. Dopo un'attesa spasmodica durata ben due anni, abbiamo finalmente delle informazioni ufficiali sul contenuto aggiuntivo in arrivo quest'anno grazie al trailer da 3 minuti rilasciato da BANDAI NAMCO.

L'informazione più importante, ovviamente, riguarda l'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, prevista per il 21 giugno 2024.

Nel trailer si possono vedere alcuni dei nemici che saranno presenti nel DLC e, ovviamente, delle scene di combattimento, oltre che svariate nuove ambientazioni che si potranno esplorare. Inutile dire che quanto mostrato rispetti le immense aspettative dei fan, dato che si prospetta essere un'espansione dalle dimensioni mastodontiche e dalla qualità elevatissima.

Oltre al trailer ufficiale, che potete vedere poco sopra, il team di sviluppo ha annunciato il prezzo e le nuove edizioni che questo DLC aggiungerà all'esperienza originale. I preordini sono già aperti, con diverse versioni disponibili, tra cui la Collector's Edition che include una statua da 46cm di Messmer the Impaler, un artbook da 40 pagine e la colonna sonora ufficiale. Ovviamente, trovate tutto nella pagina dedicata a Elden Ring.