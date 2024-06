Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la nuova patch rende più facile il gioco

Form Software ha annunciato il rilascio dell'aggiornamento 1.12.2 per Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Questa patch porta miglioramenti significativi, soprattutto per quanto riguarda la versione PC, notoriamente la più problematica per via di prestazioni spesso instabili. In particolare, la patch mira a risolvere un bug legato all'attivazione automatica del ray tracing quando si caricano dati di salvataggio da versioni precedenti del gioco. Gli utenti sono invitati a controllare le impostazioni di "Qualità Ray Tracing" nel menu delle impostazioni grafiche e, se necessario, disattivarle per prevenire rallentamenti.

Riguardo all'esperienza di gioco, l'aggiornamento modifica anche alcuni aspetti della progressione nel DLC, rendendo l'avanzamento nei poteri delle benedizioni del regno d'ombra più facile nella prima metà, mentre la seconda parte vedrà un aumento più graduale. L'obiettivo è rendere l'esperienza più bilanciata e godibile per tutti i giocatori.

Purtroppo, la patch non porta novità per coloro che utilizzano Steam Deck, visto che non vengono menzionati fix per il bug che causa problemi se la console viene lasciata in idle per più di cinque minuti. Tuttavia, FormSoftware ha assicurato che le future aggiornamenti continueranno a risolvere i bug esistenti e a migliorare ulteriori aspetti del gioco.

Per applicare l'aggiornamento è sufficiente collegarsi a un server multigiocatore e verificare la versione del gioco nell'angolo inferiore destro del menu principale. Se la versione mostrata non corrisponde alla "1.12.2", si consiglia di selezionare "ACCEDI" per scaricare e installare gli ultimi aggiornamenti disponibili.