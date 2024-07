Streamer batte il boss finale del DLC Elden Ring con un colpo, impressionante!

Se avete giocato a Shadow of the Erdtree, il DLC di Elden Ring, e siete arrivati alla fine, saprete quanto è tosto il boss finale. Persino il leggendario giocatore Let Me Solo Her, noto per le sue imprese nel gioco base, ha impiegato ben tre ore per sconfiggerlo. Tuttavia, lo streamer Ainrun ha recentemente compiuto un'impresa straordinaria, battendolo con un singolo colpo (e senza barare!).

Una strategia complessa e meticolosa

L'impresa di Ainrun non è stata affatto casuale, ma frutto di una preparazione minuziosa. Il giocatore ha sfruttato al massimo le meccaniche di gioco, combinando abilmente oggetti, equipaggiamenti e abilità per potenziare enormemente il danno del suo attacco.

La strategia ha richiesto l'uso di:

5 oggetti consumabili

3 armi diverse

4 elmi

5 talismani

Alcuni di questi elementi mettevano addirittura a rischio la vita del personaggio stesso, rendendo l'esecuzione ancora più delicata.

La sequenza di azioni eseguite da Ainrun è estremamente complessa e richiede una perfetta sincronizzazione. Tra i passaggi chiave vi sono, infatti, l'uso di oggetti per indurre stati alterati come sonno, follia e avvelenamento; lo sfruttamento di talismani e armature che potenziano il danno in base alle condizioni del personaggio; rapidi scambi di equipaggiamento per accumulare bonus e utilizzo di abilità speciali delle armi per aumentare ulteriormente il danno.

Il tutto deve essere eseguito velocemente, prima che gli effetti negativi uccidano il personaggio.

Nonostante l'incredibile risultato di 93.000 punti danno, Ainrun non si è accontentato. Il suo obiettivo era raggiungere i 100.000 punti su ogni boss di Elden Ring. Il giorno successivo, dunque, lo streamer è riuscito a superare se stesso, infliggendo ben 105.000 punti danno al boss finale con un singolo colpo.