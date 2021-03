Electronic Arts e Silver Rain Games insieme, nuovo EA Original in sviluppo

Sono ormai diversi anni che Electronic Arts ha dato il via alle proprie produzioni chiamate EA Originals. Queste opere si prefiggono l’obbiettivo di dare ai giocatori tutta una serie di esperienze diversificate e ricche di tematiche originali sia nella narrazione che nel gameplay. A distanza di anni, tra gli Originals più interessanti abbiamo trovato alcune perle videoludiche come: i due Unravel, A Way Out e i più recenti Rocket Arena e Knockout City, quest’ultimo annunciato da poco.

Nella giornata di oggi, EA ha deciso di annunciare che Silver Rain Games, studio di sviluppo co-fondato da Abubakar Salim, attore e produttore candidato ai BAFTA, ha firmato un importante accordo con l’etichetta EA Originals di Electronic Arts. EA finanzierà i titoli non ancora annunciati dello studio, e offrirà una guida e il supporto al percorso del team per dare una nuova prospettiva ai titoli e al settore.

Silver Rain Games è uno studio nato nel 2019 con sede nel Regno Unito, e che è stato co-fondato da Abubakar Salim, attore conosciuto per il suo ruolo nella serie TV di HBO Raised by Wolves, insieme a Melissa Phillips, che in precedenza ha lavorato come BAFTA Games Program manager su programmi ed eventi dei BAFTA Games. Il team di sviluppo ha l’obbiettivo di creare giochi e contenuti innovativi capaci di stimolare attraverso i diversi mezzi di intrattenimento.

We’re excited to welcome @SilverRainGames to our EA Originals family! With visionaries Abubakar Salim and Melissa Philips, we’ll be creating a game that is bold and innovative for all to enjoy. pic.twitter.com/bPGVJ5wvpN — Electronic Arts (@EA) March 11, 2021

Al momento attuale non è ancora stato annunciato il primo titolo a cui Silver Rain Games e Electronic Arts stanno lavorando, per questo rimaniamo estremamente incuriositi di vedere il risultato di questo matrimonio che darà alla luce il primo EA Originals di questo nuovo team di sviluppo.