Epic Games Store: Ghostrunner gratis per festeggiare Capodanno

Nemmeno il tempo di avviare Saints Row, che Epic Games Store regala ai giocatori PC un nuovo titolo di indubbia qualità.

Ghostrunner, difatti, è ora disponibile gratuitamente per il download e gli utenti lo potranno aggiungere alla propria libreria Epic Games Store fino alle 17:00 di domani.

Se, quindi, in questo momento state preparandovi per festeggiare con gli amici, o i parenti, la fine del 2023, non preoccupatevi. Avrete tutto il tempo domani di scaricare il gioco dopo esservi ripresi dai bagordi di fine anno.

Per chi non lo conoscesse, Ghostrunner è un'avventura action in prima persona con un'ambientazione cyberpunk davvero ben realizzata. Il gioco si svolge all'interno della Torre Dharma, un'imponente struttura che rappresenta l'ultimo baluardo dell'umanità dopo il disastro che ha colpito la Terra. La trama ruota attorno alla vendetta nei confronti della Keymaster Mara, un'autorità tirannica che domina la torre.

Il gameplay di Ghostrunner offre un'esperienza intensa, incentrata sull'uso di una potente katana monomolecolare per attaccare e schivare i proiettili nemici. Il gioco presenta una progressione verticale attraverso la torre, partendo dalle sue parti più basse, fino a raggiungere la vetta, nella quale risiede il centro del potere. Il ritmo frenetico e le meccaniche spiccatamente hardcore, lo rendono un'esperienza frenetica e coinvolgente.

Nella nostra recensione sostenevamo che Ghostrunner fosse una delle più belle sorprese del 2020. Un titolo dotato di un gameplay sublime e avvincente, di un comparto tecnico-artistico valido e, soprattutto, di un sistema di gioco estremamente gratificante. One More Level ha confezionato un’opera assolutamente degna di nota. Se amate le sfide e le esperienze adrenaliniche, e non avete problemi a morire decine e decine di volte, Ghostrunner è un titolo da non farsi assolutamente scappare.

Per ottenere il gioco gratuitamente, basta accedere all'Epic Games Store e reclamare Ghostrunner dalla sezione dei giochi gratuiti o tramite la pagina del prodotto. Una volta aggiunto alla libreria, il titolo rimarrà disponibile per sempre nella propria libreria senza costi aggiuntivi.