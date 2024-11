Prime Gaming: ben 21 giochi gratis a novembre

Amazon ha annunciato i giochi gratuiti che saranno resi disponibili a novembre per gli abbonati Prime Gaming. Tra i titoli di punta figurano Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia: Definitive Edition e Dishonored, oltre a numerosi altre produzioni che portano il totale a ben 21 giochi gratis per PC.

Il colosso dell'e-commerce continua la sua strategia di offrire una selezione variegata di titoli, spaziando dai blockbuster tripla A, alle produzioni indipendenti, fino a offrire alcune gemme del passato.

Questa mossa mira a consolidare la posizione di Prime Gaming nel competitivo mercato dei servizi di abbonamento per i videogiocatori.

I giochi saranno resi disponibili in giorni specifici durante il mese di novembre:

Disponibili ora:

Marvel's Guardians of the Galaxy - Epic Games Store

Mafia: Definitive Edition - GOG

7 Novembre:

Dishonored: Definitive Edition - GOG

Duck Paradox - GOG

Close To The Sun - GOG

Disney Pixar Cars - Amazon Games App

Bang Bang Racing - Amazon Games App

Snakebird Complete - Epic Games Store

14 Novembre:

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector's Edition - Amazon Games App

Chasm: The Rift - GOG

House of Golf 2 - Epic Games Store

Tomb Raider: Anniversary - GOG

21 Novembre:

Max: The Curse of Brotherhood - Amazon Games App

Overcooked: Gourmet Edition - GOG

Tales: One-Way Ticket Collector's Edition - Legacy Games Code

Super Meat Boy - Epic Games Store

RIOT - Civil Unrest - GOG

27 Novembre:

Elite Dangerous - Epic Games Store

Sir Whoopass - Immortal Death, GOG

Jurassic World Evolution, Epic Games Store

Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector's Edition, Amazon Games App

Shogun Showdown, GOG

Oltre ai giochi scaricabili (che saranno disponibili per sempre su GOG ed Epic Games Store, gli abbonati di alcuni paesi europei (fra i quali l'Italia) avranno anche accesso a una selezione di titoli fruibili tramite la piattaforma di cloud gaming: Amazon Luna.

L'offerta di Amazon si inserisce in un contesto di crescente competizione tra servizi di abbonamento per videogiochi. Con questa selezione, Prime Gaming si posiziona come un'alternativa molto attraente rispetto a piattaforme come Xbox Game Pass e PlayStation Plus, offrendo un mix di titoli mainstream e indie che può soddisfare un'ampia gamma di giocatori e che, soprattutto, rimangono in possesso degli abbonati per sempre.

La presenza di titoli tripla A come Marvel's Guardians of the Galaxy e Mafia: Definitive Edition potrebbe attirare nuovi abbonati, mentre la varietà di giochi indie potrebbe contribuire a mantenere l'interesse degli utenti esistenti. Se il numero dei titoli offerti rimarrà tale anche nei prossimi mesi, questa strategia potrebbe portare a un aumento degli abbonamenti Prime.