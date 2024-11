Due classici della serie Unreal sono ora gratis per sempre: scaricateli subito!

Il celebre Internet Archive ha aggiunto alla sua vasta collezione due classici della storia del videogioco: Unreal e Unreal Tournament. Le immagini disco di questi popolari sparatutto arena, sono ora disponibili gratuitamente per tutti, apparentemente con la benedizione di Epic Games.

Questa mossa rappresenta un ulteriore passo in avanti per la preservazione dei videogiochi. Epic aveva precedentemente rimosso i giochi Unreal da Steam e chiuso i loro server, rendendo difficile l'accesso a questi titoli storici. Ora, grazie all'intervento del team di Internet Archive, questi giochi saranno disponibili a tempo indeterminato per le future generazioni di giocatori.

Internet Archive ospita un tesoro di video, software, testi, registrazioni audio e videogiochi.

Se volete scaricare le immagini disco, potete farlo direttamente dall'Internet Archive, utilizzare gli installer forniti dal sito OldUnreal, che includono anche le più recenti patch create dalla community, o molto banalmente sfruttare i link qui di seguito:

Attualmente, gli installer sono disponibili solo per Windows, ma il team di OldUnreal sta lavorando alla realizzazione delle versioni per Linux e macOS.

L'aggiunta di Unreal e Unreal Tournament alla collezione dell'Internet Archive segue l'introduzione da parte di GOG di una nuova etichetta per i titoli più vecchi che la piattaforma sta mantenendo compatibili con l'hardware attuale. Questa tendenza dimostra un crescente interesse nella conservazione dei videogiochi classici, ovvero quelli hce, in un modo o nell'altro, hanno fatto la storia del medium.

Per molti giocatori, come quelli che hanno sperimentato Unreal per la prima volta da bambini, questa notizia ha un significato particolare. La disponibilità permanente di questi giochi attraverso Internet Archive, assicura che proprio loro possano tramandarlo alle future generazioni, permettendogli di scoprire l'origine dei blockbuster odierni.