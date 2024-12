Ghostrunner 2 gratis ancora per poche ore, correte a scaricarlo!

Epic Games Store continua la lunga lista di regali di Natale con il bellissimo Ghostrunner 2 (qui trovate la nostra recensione), che potete scaricare gratuitamente fino alle 17 di oggi, 27 dicembre.

Il titolo prosegue il racconto delle avventure di Jack, il Cyber-ninja protagonista già del primo capitolo, riprendendo la storia da dove l'avevamo lasciata. Jack si trova a dover affrontare la minaccia di un culto votato all'intelligenza artificiale, i cui adepti minacciano i superstiti dell'umanità al di fuori della Dharma Tower.

In questo secondo capitolo non mancano le novità di gameplay, a partire dall'introduzione della moto, che aggiunge una discreta varietà (anche se le sezioni a piedi rimangono più convincenti). Nonostante le novità, Ghostrunner 2 rimane comunque un titolo puramente action, che mantiene le caratteristiche del gameplay in prima persona viste nel primo capitolo.

Ghostrunner 2 ha dei requisiti mini abbastanza accessibili, considerando che bastano una GTX 960 o una Radeon RX 480 per giocare. L'esperienza migliore la si ha però con i requisiti consigliati, che prevedono almeno una RTX 2070 SUPER, una Radeon RX 6800 XT o una Arc A770. Il gioco supporta anche le principali tecnologie di upscaling: ci sono AMD FSR2, Intel XeSS 1.3 e DLSS 3 con Frame Generation.

Per riscattare il gioco, non dovrete far altro che visitare la pagina di Ghostrunner 2 su Epic Games Store e cliccare il pulsante "Ottieni", dopodiché basterà seguire le istruzioni a schermo. Non preoccupatevi se siete da Mac o da Smartphone: il sito mostrerà l'avviso "piattaforma non supportata", ma potrete comunque riscattare il gioco e aggiungerlo alla vostra libreria, per poi scaricarlo sul vostro PC.