Epic Games Store: ecco i giochi gratis della quarta settimana di agosto

Sono finalmente stati resi disponibili i titoli che Epic Games Store ha deciso di regalare ai propri utenti questa quarta settimana di agosto.

Dopo una settimana che aveva fatto registrare una leggera flessione, seppur con l’ottimo Gnog in regalo, Epic Games è tornata a regalare nuovamente ben due titoli di altissima qualità ai propri fedeli utenti. La quarta settimana di agosto, in particolare, si presenta come una delle più ricche di sempre per quanto riguarda i giochi gratuiti offerti dall’Epic Games Store.

A poter essere scaricati senza mettere assolutamente mano al portafoglio sono infatti due titoli di altissimo rilevo come Mutant Year Zero: Road to Eden e Hyper Light Drifter. I due giochi possono essere aggiunti alla propria libreria dell’Epic Games Store gratuitamente entro il prossimo 22 agosto 2019.

Mutant Year Zero: Road to Eden è uno degli strategici alla XCOM più apprezzati dello scorso anno in cui l’umanità è stata spazzata via dal cambiamento climatico, da guerre nucleari e pandemie. Nei panni di una squadra di Mutanti saremo chiamati a sopravvivere all’interno della Zona. Lo potete trovare qui.

Hyper Light Drifter è un’avventura GdR ricca d’azione, in pieno stile 16 bit ma con delle meccaniche moderne e migliorate. Potete trovare questa piccola gemma direttamente qui.

Come precedentemente accennato i due titoli saranno disponibili fino al prossimo 22 Agosto, quando saranno sostituiti dal celebre Fez, a sua volta disponibile per un’altra settimana, ossia fino al 29 agosto 2019.

Che ne pensate di questa notizia, i due titoli offerti nell’Epic Games Store sono di vostro gradimento? Quale tra i due giochi vi ispira di più, vi butterete prima su Mutant Year Zero: Road to Eden o su Hyper Light Drifter? Raccontateci le vostre preferenze direttamente nei commenti!