Questa console con Ryzen 7 è potentissima, un progetto amatoriale fantastico!

Mentre i PC gaming pre-assemblati offrono convenienza e prestazioni di alto livello, molti appassionati preferiscono costruire il proprio sistema per adattarlo esattamente alle proprie esigenze e preferenze estetiche. E sebbene la costruzione di un PC desktop sia diventata una pratica comune, creare un PC gaming portatile è sempre una sfida decisamente più impegnativa.

Un utente di Reddit, conosciuto come u/Important_Arugula_17, ha dimostrato che è possibile realizzare un PC gaming portatile potente e unico in soli tre mesi di lavoro. Il suo progetto, chiamato "J-Tech Comrade 8", è basato su un processore Ryzen 7 7840HS e vanta caratteristiche impressionanti, tra cui 32GB di RAM 5600MT, un SSD da 2TB, e un touchscreen da 8 pollici. Ma le caratteristiche non si fermano qui - il dispositivo include anche una batteria, porte HDMI e USB-C esterne, e un controller Nintendo Switch appositamente modificato per il progetto.

Ciò che rende questo PC gaming portatile davvero unico è la sua capacità di eseguire giochi ad alte prestazioni. Secondo il suo creatore, il "J-Tech Comrade 8" è in grado di gestire con facilità giochi come Final Fantasy 7 Remake e Helldivers 2 a 60FPS o più. Inoltre, il dispositivo è dotato di funzionalità aggiuntive, come un pulsante trasparente che indica la durata residua della batteria e un monitor di tensione.

Anche se il "J-Tech Comrade 8" potrebbe non essere il più elegante dei dispositivi, il suo creatore sostiene che sia incredibilmente divertente da utilizzare. Questo progetto dimostra che, anche se costruire un PC gaming portatile può essere una sfida, è possibile ottenere risultati straordinari con un po' di creatività e impegno.