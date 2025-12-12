Se i The Game Awards 2025 ci hanno regalato trailer e annunci sul futuro, Epic Games ha deciso di monopolizzare il presente. In concomitanza con lo show di Geoff Keighley e l'avvio ufficiale degli Epic Games Store Holiday Sale, il colosso di Tim Sweeney ha sganciato quella che è probabilmente la "bomba" più grande dai tempi del giveaway di GTA V: Hogwarts Legacy è disponibile gratuitamente per il download.

Non si tratta di una prova a tempo o di un weekend gratuito: chi riscatterà il gioco entro la scadenza lo possederà per sempre nella propria libreria.

Il regalo di Natale definitivo L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Solitamente Epic riserva i titoli misteriosi "tripla A" per la fine di dicembre, ma quest'anno ha scelto di aprire le danze con il suo asso nella manica. L'Action RPG open world ambientato nell'universo di Harry Potter, che ha infranto ogni record di vendita nel 2023, è riscattabile a costo zero da oggi fino al 18 dicembre 2025.

Come riscattare Hogwarts Legacy La procedura è la classica, ma aspettatevi code e rallentamenti:

Accedere all'Epic Games Store (da browser o client desktop). Attivare l'autenticazione a due fattori (2FA), requisito obbligatorio per i giochi gratuiti. Cercare Hogwarts Legacy nella sezione "Giochi Gratis" in home page (o cliccare qui). Cliccare su "Ottieni" e completare l'ordine a 0,00€.

L'inizio dei Saldi Invernali L'arrivo di Hogwarts Legacy segna anche l'inizio della campagna saldi natalizia di Epic. Oltre al gioco gratis, tornano gli Epic Coupons (che quest'anno offrono un ulteriore sconto del 33% sui carrelli idonei) e il programma Epic Rewards potenziato al 10%. La sensazione è che questo sia solo l'inizio: dal 19 dicembre, infatti, dovrebbe partire la consueta maratona dei "15 giorni di giochi gratis", con un nuovo titolo misterioso sbloccato ogni 24 ore.

Se non avete ancora esplorato i corridoi di Hogwarts, volato sull'ippogrifo o combattuto contro i goblin nel XIX secolo, non avete più scuse. Epic Games ha appena reso il Natale 2025 magico.