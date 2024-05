PlayStation vuole convincere i PC Gamer a passare su PS5

Hermen Hulst, Co-CEO di Sony Interactive Entertainment, ha delineato la strategia di Sony per le conversioni dei giochi PlayStation Studios sulla piattaforma PC. La strategia prevede un doppio approccio: i titoli live service saranno rilasciati in simultanea su PC e PS5, mentre i giochi single player focalizzati sulla narrativa debutteranno su PC a distanza di tempo rispetto alla loro uscita su console.

"Sì, stiamo portando i nostri giochi sulla piattaforma PC", ha dichiarato Hulst. "Per i giochi live service, optiamo per un rilascio simultaneo. Per i nostri grandi titoli single player, invece, adottiamo un approccio più misurato, presentando i nostri franchise a un nuovo pubblico. L'obiettivo è attirare nuovi giocatori su PlayStation, soprattutto per i sequel esclusivi su console."

Questa metodologia è chiaramente visibile nell'esempio di God of War, che è stato pubblicato su Steam ed Epic Games Store a gennaio 2022, quasi quattro anni dopo il suo debutto su PS4. Il suo seguito, God of War Ragnarok, è stato rilasciato su PS5 e PS4 alla fine del 2022, con una possibile versione PC attesa con due anni di ritardo. Sony spera così di spingere i giocatori PC a optare per una PS5 per non attendere la conversione PC.

La stessa strategia è stata utilizzata per altri titoli come Horizon Forbidden West e, nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale, sembra sarà seguita anche per Marvel's Spider-Man 2. Da una versione trapelata su Internet, emerge che esiste una build PC del gioco quasi completa, anche se non ottimizzata.

Questa tattica sembra remunerativa, considerato che la PS5 risulta essere la console che genera maggiori ricavi per Sony. Con il passare del tempo, sarà interessante vedere come questa strategia influenzerà la fedeltà dei giocatori e le vendite globali tra le diverse piattaforme.