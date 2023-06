Se cercate la parola “immortale” sul dizionario, probabilmente troverete come sinonimo il buon EVE Online. Il popolare gioco spaziale realizzato su CCP Games ha finalmente introdotto l’estensione nativa con il più potente strumento legato al gioco… Microsoft Excel.

Per chi non lo sapesse, il titolo viene scherzosamente chiamato “simulatore di fogli di calcolo” per i vantaggi competitivi che i giocatori più dedicati possono ottenere monitorando i dati di gioco.

In aggiunta a essere una strategia promozionale sia per CCP Games sia per Microsoft, l’estensione potrebbe contribuire a bilanciare il videogioco e semplificare l’esperienza dei nuovi giocatori nell’MMO di lunga data. Secondo il team di sviluppo, ora è possibile acquisire rapidamente ed efficientemente informazioni e conoscenze per raggiungere agilmente gli obbiettivi. L’accesso più intuitivo ai dati di gioco facilita non di poco il processo decisionale e offre equità e accessibilità a tutti, senza richiedere competenze di programmazione o dipendenza da strumenti di terze parti sviluppati dai giocatori. CCP Games ha persino collaborato in prima persona con il team Excel di Microsoft per creare questo add-in. Quindi, non un lavoro da poco.

Catherine Pidgeon, Responsabile Prodotto di Excel presso Microsoft, ha dichiarato: “CCP Games ha una vasta esperienza nel campo degli MMO, quindi è naturale che collaboriamo con loro per lanciare il primo add-in nativo di Microsoft Excel per un videogioco. Con l’add-in, i giocatori di EVE Online possono esportare e gestire i dati in modo semplice, senza bisogno di strumenti di terze parti”.

Potete provare lo strumento in maniera facile e veloce, basta selezionare la scheda “Inserisci” in Excel e poi procedere con il pulsante “Ottieni componenti aggiuntivi” cercando successivamente EVE Online.