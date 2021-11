Evil Genius 2 World Domination, il bello d’esser cattivi | Recensione

Quante volte ci è capitato, durante la visione di un film o di una serie tv, di farci entrare in simpatia l’antagonista della storia e tifare, magari neanche troppo celatamente, per la sconfitta del protagonista? Pure i cattivi, del resto, hanno il loro fascino e, soprattutto, una serie infinita di mezzi e privilegi che i cosiddetti eroi si sognano solamente. Quello di poter impersonare un genio del male, magari non troppo malvagio ma sicuramente facoltoso, è quindi un qualcosa su cui molti hanno fantastico. Un desiderio recondito che Rebellion, oltre dieci anni dopo l’uscita del primo storico capitolo, ha provato a esaudire con Evil Genius 2 World Domination, opera uscita a inizio anno su PC e finalmente in arrivo domani, il 30 novembre 2021, anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series sia in versione fisica che digitale.

Evil Genius 2 World Domination: alla conquista del mondo!

Evil Genius 2 World Domination ci permette infatti di metterci nei panni di un maestro del male. Non un cattivo qualsiasi, bensì un vero e proprio professionista del settore, dotato di un atollo personale al cui interno si cela nientepopodimeno che la propria base segreta. Nostro compito è ovviamente quello di mantenerla tale e, al contempo, svilupparla sempre più ed espandere così contestualmente il nostro impero del male. Un’impresa non da poco, certo, ma in grado di regalare ore di divertimento, tante emozioni e, secondariamente, anche il dominio del mondo.

L’opera di Rebellion è, per chi non avesse avuto ancora modo di approcciare il titolo su PC, un gestionale in cui dovremo costruire la nostra base, gestirne le finanze e difenderla dalle incursioni nemiche. Il tutto non rinunciando anche al compimento di missioni più strategiche, con le quali espandere il nostro dominio e aumentare la nostra fama come prodigi del male. Una sorta di Dungeon Keepers in chiave più moderna, insomma, dove è necessario disporre con grande attenzione le varie stanze, onde evitare problematiche logistiche o di facilitare eccessivamente eventuali atti di sabotaggio avversari.

Un sistema di gioco collaudato ed efficace, che riesce a divertire senza mai risultare né troppo banale né troppo complesso. Una buona trama, quattro diversi cattivoni da impersonare e una discreta serie di altre variabili di livello, come trappole e tirapiedi vari, rendono poi Evil Genius 2 World Domination un gestionale più che buono e meritevole di attenzione. A fare dal collante al tutto è infine una buona vena ironica e parodistica, ritrovabile tanto nei vari personaggi e nelle diverse situazioni di gioco quanto nello stile stesso.

Alla conquista del mondo con un Dualsense

Ma com’è giocare Evil Genius 2 World Domination su console con controller? Non male, anche se ovviamente la fluidità di gioco della sacra accoppiata mouse e tastiera è lontana anni luce. Il lavoro fatto da Rebellion è in ogni caso di valore e non abbiamo trovato particolari problemi né impedimenti vari nel corso della nostra corsa al dominio del mondo utilizzando il Dualsense di PS5 invece che lo storico duo di device. Certo, talvolta il navigare nei menu delle costruzioni è un po’ macchinoso e ci è capitato più di una volta di chiudere involontariamente qualche schermata anzitempo, ma per il resto ci siamo goduti ampiamente Evil Genius 2 World Domination su PS5.

Ottime pure le prestazioni, con il gioco di Rebellion che non ha mostrato il fianco a incertezza alcuna nel corso delle nostre ore di gioco. Un framerate quindi solido, che non incorre in rallentamenti neanche quando la nostra base diventa particolarmente sviluppata e popolosa e che garantisce ancora una volta sulla buona qualità del lavoro svolto dallo studio inglese in questa conversione. Se avevate quindi dei dubbi sulla bontà di questo porting non indugiate oltre: anche su PlayStation e Xbox è veramente bello talvolta anche esser cattivi.