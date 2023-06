Parlare di F1 23, ora che la stagione è nel vivo, fa un effetto strano. Dietro a quelle vetture monoposto, famigerate e storiche, c’è un passato ancora oggi affascinante. In parte perché è proprio il viaggio a contare, che è un po’ quanto ha cercato di fare Codemasters con questa nuova, straordinaria iterazione del franchise, riuscendo in maniera del tutto inaspettata e soddisfacente a offrire un’esperienza più rifinita e migliorata rispetto al passato.

Volevamo questo, però, da un nuovo videogioco dedicato alla disciplina che affascina e intrattiene da anni un numero spropositato di giocatori? Era giusto aspettarsi degli stravolgimenti? Se queste due domande potrebbero tornarvi in mente, reduci dal suo annuncio roboante e da un entusiastico trailer d’annuncio, non c’è nulla di preoccupante: l’esperimento è completamente riuscito. Con F1 23 si espande l’approccio videoludico e narrativo in maniera efficace ed essenziale, con il giocatore che diventa protagonista dell’esperienza come mai prima d’ora. Se in passato le modalità non convincevano totalmente, ora Codemasters ha messo mano in modo decisivo all’intero impianto di proposte scelto per l’occasione, arrivando allo scopo.

D’altronde, è facile trovarsi a proprio agio se si è appassionati e non si fa altro che aspettare la stagione di Formula 1, eppure il lavoro svolto da Codemasters non si rivolge solamente a chi vive questa disciplina con gli occhi sognanti, bensì ai neofiti. Stringendo il pad, il mouse o un accessorio come un volante da corsa da gaming ci si accorge presto che per sfrecciare senza preoccuparsi soltanto della meta, ma anche del percorso, serve tanta energia e molta concentrazione, ma anche una buona dose di fortuna. Ora sedetevi comodi, prendetevi un’acqua naturale e preparatevi: questo è F1 23.

F1 23 non lascia indietro nulla

La modalità Breaking Point 2, in tal senso, n’è l’esempio perfetto. Se in passato c’erano problemi nel racconto, qualche incrinatura nella scrittura e poca enfasi, stavolta l’impianto narrativo è stato trattato con intelligenza. Non si tratta ovviamente della proposta che spinge un appassionato di Formula 1 ad acquistare il gioco, nonostante l’ottimo racconto al suo interno. Stavolta, però, diventa complesso non parlare di tre storie che si intrecciano le une con le altre in una cornice che tratta la rivalità fra rapporti incrinati, problemi personali e vittorie. Ad aggiungersi a questo, infatti, è una nuova scuderia che in passato non era presente, ma che risulta fondamentale anche nell’architettura ludica, da analizzare a parte.

Si ritorna a vestire i panni del giovane e vivace Aiden Jackson, del sarcastico Devon Butler e di una nuova protagonista tutta da scoprire. Già, una protagonista, e non una protagonista qualunque, ma è meglio che non vi dica proprio tutto su di lei, se non volete rovinarvi la sorpresa. Il racconto, semplice ed entusiasmante, non si limita a un solo protagonista, rendendo tutt’e completamente giocabili. Suddiviso in atti, e non più in semplici capitoli, la storia si evolve piano piano e sconvolge sia i protagonisti, sia la scuderia. Mai come in questa sedicesima iterazione, infatti, quest’ultima è così importante tanto da determinare addirittura l’esito della storia, che non lascia nulla al caso e mostra molta personalità.

Dopo una gara qualunque diventa obbligatorio rispondere alle domande dei giornalisti virtuali, interessati a conoscere le mille sfaccettature all’interno di ogni pit-stop non andato bene o per una litigata fra colleghi. Spesso domanderanno com’è il rapporto tra piloti, se la scuderia sarà pronta ad affrontare le ulteriori sfide e quali saranno le prospettive future del team. Molte risposte avranno delle conseguenze importanti sia sul finale, sia sulle gare: meglio non sottovalutare la loquela, o potrebbe accadere qualcosa di realmente spiacevole sul lungo corso, nonché irrimediabile. Breaking Point 2 funziona in modo egregio e sorprende dall’inizio alla fine superando il predecessore: provare empatia nei confronti dei personaggi sarà inevitabile. Ognuno ha le sue motivazioni, i suoi fantasmi e i suoi scheletri nell’armadio. Non ci saranno momenti di respiro.

Una struttura ludica rifinita

Nonostante la varietà di cose da fare non sia cambiata affatto, l’interfaccia dell’opera, chiara e intuitiva, ne mette a disposizione molte e tutte ben gestite, pensate e adeguate al contesto. F1 2023, infatti, è un videogioco migliorato e affinato sotto ogni punto di vista, capace di spingere il giocatore ben oltre la Carriera Pilota o Scuderia, entrambe essenziali nonché reali punti di contatto. Oltre a essere stata migliorata la visuale, all’interno del nuovo videogioco del franchise sono presenti delle nuove cinematic per coinvolgere maggiormente il giocatore e una moltitudine di proposte a non finire, ottimamente implementate.

Non aspettatevi, quindi, la classica esperienza di guida con poche e magre novità: c’è molto da fare, così tanto da fare che potreste non avere altro da giocare. Lo stesso vale per le modalità multigiocatore, in questo caso ben rifinite e affinate, sempre più simili al FUT di FIFA, con la sostanziale differenza che nel secondo caso le attività da svolgere sono superiori e maggiormente curate, con il giocatore che si ritrova fra le mani un’opera molte più cose da fare. La carriera, tuttavia, è ancora più profonda e curata nei minimi particolari, con più scelte e approcci da intraprendere.

A non mancare d’effetto, inoltre, sono le migliorie riguardanti la guida e la stabilità della monoposto: oltre a essere definita e proposta meglio, prendere parte alle gare in F1 2023 è diventato un vero piacere. Già erano coinvolgenti, ma la guida, molto più fluida, è comoda e avvincente soprattutto per quanto concerne la preparazione del mezzo, che può avvenire poco prima l’inizio della gara. Consiglio sempre, qualora vogliate seguire le prove libere e le qualificazioni, di testare con mano ogni singola miglioria e di ricercare le migliorie adeguate per affrontare le gare con scioltezza e maggiore libertà.

Anche se potrebbe essere complesso gestire tutto il resto, dando precedenza al solo divertimento, la chiave per vincere è essere preparati adeguatamente. Per l’occasione ho scelto di accasarmi con la Ferrari, che nell’ultimo anno non se l’è passata tanto bene, nonostante l’impegno di Leclerc e di Sainz. Il giocatore, al riguardo, può optare per la scuderia preferita. Oltre a esserci tanta libertà di scelta, non manca neppure la possibilità di personalizzare il proprio piloto come si preferisce.

F1 23 non è soltanto potente sotto il lato tecnico, con una guida ancora più intensa nonché un’ottima gestione del pit-stop, ma si concentra per far vivere il miglior coinvolgimento videoludico della storia del franchise, riuscendoci in ogni sua sfumatura. Non è da tutti riuscire ad abbracciare uno stile del genere e arrivare all’obiettivo, specie quando si è costretti a migliorare una struttura ludica ottimamente proposta. A risultare efficace, in tal senso, è lo scopo di Codemasters: l’opera non si propone soltanto agli esperti, bensì anche ai giocatori meno avvezzi. Un obiettivo che poche case sviluppatrice, specie negli ultimi anni, sono riuscite a proporre in opere dalla chiara, attenta e lodevole anima sportiva. C’è una maggiore consapevolezza, che non può mai mancare. C’è maggiore cura, che è fondamentale in produzioni di questo tenore. E c’è tanta varietà, molta personalità e una cura al dettaglio realmente ragguardevole e ammirabile, tanto che F1 23 evolve ogni singolo aspetto del passato.

Oltre la pista

Se è un piacere giocarlo e viverlo intensamente, lo è anche vederlo. L’impatto grafico, deliberatamente next gen sotto ogni punto di vista, mostra una qualità che lascia sgomenti. Lo si nota soprattutto quando sono presenti temperature avverse e si è costretti a cambiare le ruote per non ritrovarsi con la monoposto completamente alla mercé della pioggia incessante. Tutto migliora anche con le cinematic di Breaking Point, con delle espressioni facciali curate, oltre a una cura ambientale d’impatto. La direzione artistica della produzione, oltre a mostrare la potenza grafica di Codemasters, offre degli scorci sensazionali, da modalità foto.

Se dal punto di vista artistico sorprende, da quello tecnico – specie su PlayStation 5 – F1 23 si esalta completamente e spicca il volo verso l’infinito e oltre, superando di gran lunga il suo predecessore. Non ho riscontrato bug di alcun genere e i caricamenti, molto rapidi, gettano subito nel bel mezzo dell’azione, non dando il tempo di prepararsi – ma è meglio così. Con il DualSense alla mano, inoltre, F1 23 presenta un’ottima gestione del feedback aptico, con i grilletti che trasmettono il peso dei freni e dell’acceleratore.

Nonostante qualche piccola sbavatura con le texture, risolvibili con una patch, l’opera si presenta in forma smagliante e con maggiore maturità, specie sotto il lato estetico. Se in passato F1 23 tentava e ostentava personalità, qui lo dimostra e sottolinea la grandezza di un’opera che cattura uno degli sport più belli e coinvolgenti al mondo, creando un impatto emotivo preciso, un’architettura ludica che non tradisce le attese e un’ottima gestione del resto. Scendere in pista non è mai stato così assuefacente.