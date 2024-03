Xbox Game Pass, nuovi giochi in arrivo e sono incredibili

Un sorprendente numero di giochi è stato appena annunciato per la seconda ondata di giochi di Xbox Game Pass di marzo e l'inizio di aprile, oltre al preannunciato e super atteso Diablo IV. Dei titoli a dir poco interessanti, che si aggiungono al già ricchissimo catalogo Xbox Game Pass.

L'elenco include:

The Quarry (Cloud e Console) - 20 marzo

Evil West (Cloud, Console e PC) - 21 marzo

Terra Invicta (Anteprima di gioco) (PC) - 26 marzo

Diablo IV (Console e PC) - 28 marzo

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged (Cloud, Console e PC) - 28 marzo

Open Roads (Cloud, Console e PC) - 28 marzo

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 1º aprile

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Console e PC) - 2 aprile

Inoltre, vi ricordiamo che da oggi saranno disponibili anche Lightyear Frontier e MLB The Show 24. Per quanto riguarda i titoli in arrivo nelle prossime settimane, il primo a fare capolino nel Game Pass è The Quarry, che arriverà domani, mentre gli altri seguiranno nel corso delle settimane successive. Senza dubbio il più atteso tra i giochi in lista è Diablo IV, l'ultimo capitolo della serie Activision Blizzard uscito lo scorso anno e che ha conquistato milioni di giocatori.

Ricordiamo, come sempre, che per poter usufruire dei giochi dovrete essere in possesso dell'abbonamento al Game Pass Ultimate valido (disponibile anche su Amazon a 14,99€ per un mese) e che, finché saranno disponibili nel catalogo, potrete scaricarli in qualsiasi momento, accedendovi poi da Xbox, PC o in cloud in base alla loro compatibilità.