F1 24 | Recensione - Una strada tutta in salita

F1 24 è il nuovo capitolo della celebre serie di giochi di Formula 1 di Codemasters ed EA. Quest'anno, il gioco ha provato a portare alcune novità nella modalità Carriera, oltre a un sistema di guida rivisto per essere più approcciabile da tutti.

Al netto di questo, F1 24, disponibile PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam e Origin), mostra il fianco a diverse problematiche, oltre a un comparto tecnico che comincia ad arrancare, forse frenato dalla passata generazione di console.

La nuova Carriera

Una delle principali novità di F1 24 riguarda la modalità Carriera, che consente ai giocatori di impersonare piloti reali della Formula 1. Questo nuovo approccio offre una maggiore immersione, permettendo di vivere sfide e competizioni attraverso gli occhi di campioni come Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Ogni pilota ha sfide specifiche che riflettono le difficoltà del mondo reale, rendendo l'esperienza di gioco decisamente più personalizzata rispetto al passato.

Non solo, vestire il leggendario Michael Schumacher è una di quelle esperienze incredibili che solo un vero fan di F1 potrebbe realmente capire.

Quest'anno, senza la modalità cinematica Breaking Point, troviamo la classica Carriera Pilota, la Carriera Scuderia e la possibilità di affrontare una Modalità Carriera con un amico online. Codemasters ha aggiunto piccoli elementi per arricchire l'esperienza, ma le novità sono minime e spesso allungano il brodo senza migliorare significativamente il gioco.

Il nuovo sistema di rivalità permette di confrontarsi con tre piloti dalle statistiche simili, ma si riduce a una serie di numeri e valutazioni spesso poco immediate da comprendere.

Modalità di gioco Oltre alla modalità Carriera, F1 24 offre diverse altre modalità di gioco come il Grand Prix, il Time Trial e il multigiocatore. La modalità Carriera a due giocatori permette di collaborare o competere con un amico nello stesso team di Formula 1, mentre la Challenge mode sfida i giocatori a superare obiettivi specifici per scalare la classifica globale. La Champion Edition del gioco include leggende della Formula 1 come Jamie Chadwick, Pastor Maldonado, Juan Pablo Montoya e James Hunt, offrendo ulteriori opzioni di gioco per gli appassionati del passato e del presente della F1.

Il menu della Modalità Carriera è forse un po' troppo caotico, riempito di grafici, messaggi, notifiche e altre informazioni inutili che potrebbero infastidire non poco.

Quantomeno, la rivalità con il compagno di squadra ora influisce sugli sviluppi della monoposto, aggiungendo un elemento interessante nel percorso della carriera.

Quest'anno, senza la modalità cinematica Breaking Point, troviamo la classica Carriera Pilota, la Carriera Scuderia

Abbiamo poi la Carriera Sfide che rappresenta la vera novità di F1 24 in termini di modalità di gioco. Questa modalità offre sfide per la community online, con un numero ristretto di gare consecutive e variabili definite dagli sviluppatori. Anche se l'idea è interessante, la modalità è appesantita da contenuti superflui e prove libere obbligatorie, che possono scoraggiare i giocatori.

Un modello di guida che funziona?

Il team di sviluppo ha lavorato sul sistema della fisica, migliorando la manovrabilità delle vetture e il comportamento delle sospensioni. Le gomme rispondono meglio alle variazioni di temperatura e alle condizioni ambientali, mentre il sistema di aerodinamica è stato aggiornato per offrire una simulazione più precisa delle forze in gioco, con un miglioramento della fluidodinamica computazionale (CFD), che rende più realistico il flusso dell’aria e la turbolenza. Anche il feedback delle gomme varia in base alle condizioni meteo, rendendo la differenza tra asciutto e bagnato più marcata rispetto al passato.

Il gioco fatica a eccellere nelle performance con il volante, non offrendo il miglior force feedback. La guida risulta comunque divertente e accessibile, anche se alcuni puristi della simulazione potrebbero rimanere delusi dalla manovrabilità più semplice rispetto al passato. Insomma, F1 24 sembra meglio con il controller che con qualsiasi volante e considerando che tipo di gioco sia... beh, non è il massimo.

A ogni modo abbiamo riscontrata la mancanza di innovazioni evidenti nel gameplay, notando che l'esperienza di guida risulta più semplice rispetto ai capitoli precedenti, il che potrebbe deludere i puristi della simulazione.

Inoltre, abbiamo riscontrato alcuni bug e criticità in alcune situazioni (addirittura le gomme da bagnato non rilevate), anche dopo le ultime patch rilasciate. Il team dovrà impegnarsi notevolmente per migliorare l'esperienza e garantire un gioco solido ed esente da problemi che potrebbero rovinare il divertimento. Una strada, insomma, tutta in salita.

Una componente visiva apprezzabile ma...

Premessa: l'aspetto grafico del gioco è stato migliorato, con un sistema di animazioni ridisegnato e dettagli più fedeli alla realtà. I tracciati sono stati aggiornati per riflettere meglio le loro controparti reali, con cambiamenti importanti a Silverstone e al Circuit de Spa-Francorchamps. Le vetture beneficiano dell'uso di tecnologie avanzate come i dati CAD, Ray-Traced Dynamic Diffuse e Global Illumination, che migliorano l'illuminazione, le ombre e i riflessi, rendendo ogni dettaglio ancora più apprezzabile.

Al netto di questo, però, F1 24 non colpisce più molto a livello grafico. Il motore proprietario di Codemasters sembra aver raggiunto il suo limite, e il supporto a PlayStation 4 e Xbox One limita ulteriormente l'evoluzione tecnica del gioco.

Il team ha sempre ribadito che il motore è ancora in grande forma, ma noi cominciamo a sospettare che servirebbe una bella svecchiata anche in virtù di ciò che abbiamo visto in questi anni con Gran Turismo 7 o Forza Motorsport. Speriamo che il prossimo anno possa essere quello giusto per un salto importante.