Il successo di Mario Kart World è veramente importante e per Nintendo è l'ennesimo gioco di Kart che riesce nel difficile compito di accontentare la montagna di giocatori che, di generazione in generazione, lo aspetta. Il quantitativo di contenuti presenti all'interno del gioco è minore rispetto al suo illustre predecessore, che però condensava in sé oltre 10 anni di sviluppo, ma tra trofei da vincere e costumi da sbloccare di cose da fare ce ne sono eccome. C'è però una ricompensa a cui ambiscono i giocatori che in questo capitolo è un p' più complicata del previsto da sbloccare.

No, non stiamo parlando della pista arcobaleno (qui vi spieghiamo come sbloccarla) ma della modalità speculare, una delle modalità storico di Mario Kart che permette di dare un ulteriore pizzico di brio al giocatore con una nuova iniezione di contenuti "praticamente nuovi".

Come sbloccare le corse speculari su Mario Kart World

È bene partire da un dato quantomeno "simpatico": Nintendo stessa ha comunicato, poco dopo il lancio del gioco, informazioni sbagliati su come poter sbloccare la modalità corsa speculare nel suo ultimo gioco.

La lista completa dei requisiti che bisogna soddisfare è la seguente:

Obbiettivi Gran Premi & Sopravvivenza Completare tutti quanti e 8 i gran premi a 150cc Completare tutti gli eventi Sopravvivenza a 150cc

Obbiettivi modalità corsa libera Collezionare 10 pannelli P Ottenere 10 medaglie di Peach Attivare 10 i pulsanti ?



Fatto tutto questo sarà necessario completare nuovamente la coppa speciale (la stessa che da accesso al circuito arcobaleno) a 150 cc.

Solo a questo punto, una volta ottenuto l'ultimo trofeo, comparirà un pop up che ci informerà del fatto che abbiamo sbloccato le corse speculari!

Come sbloccare il mondo speculare

Se siamo già abituati a conoscere le corse speculari su Mario Kart World, non possiamo dire la stessa cosa del mondo speculare, ovvero la grande mappa aperta che il gioco offre al giocatore per le sue scorribande.

In Mario Kart World esiste anche una versione ribaltata dell'open world chiamata, appunto, mondo speculare e che si può ottenere in una maniera molto simpatica, con un'ispirazione diretta all'immortale Super Mario 64.

Per poter accedere al mondo speculare è necessario raggiungere lo Stadio di Peach e, dal traguardo, proseguire fino ad arrivare alla curva con il tubo verde.

Lasciamoci cadere a sinistra del tubo verde e circumnavighiamo il balcone fino a trovare la grande vetrata raffigurante Peach; entriamo dentro la vetrata con il kart e ta-dan! Saremo entrati nel mondo speculare!