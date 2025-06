Una delle grandi tradizioni del mondo di Mario Kart è indubbiamente quella della pista arcobaleno, proposta in tutti i vari capitoli come uno dei circuiti più complicati con cui il giocatore si deve interfacciare, riproponendo con variazioni meccaniche determinate dalle caratteristiche uniche del gioco un tracciato complesso e privo di guard-rail.

Ecco: Mario Kart World non fa differenza da questo punto di vista, con la Pista Arcobaleno qui rappresentata in una maniera incredibilmente divertente e che non lesina nulla in termini di difficoltà. C'è giusto un elemento da tenere in mente: questa pista non è immediatamente disponibile al giocatore, bensì richiede la soddisfazione di alcuni requisiti.

Scopriamo insieme tutto quello che serve per sbloccare la pista arcobaleno in Mario Kart World!

Cosa fare per sbloccare la pista arcobaleno in Mario Kart World

Per poter sbloccare la pista arcobaleno in Mario Kart World è necessario avere accesso alla coppa speciale, ottava e ultima coppa del gioco. Giocando al Gran Premio, infatti, ci si accorge subito di come manchi l'ottava coppa, che tradizionalmente è presente all'interno dei videogiochi della saga.

La pista arcobaleno è l'ultima tappa del gran premio Trofeo Speciale, preceduta dalle piste stadio di Peach, Circuito di Mario e Ghiand Prix; sbloccando la coppa speciale si sblocca quindi anche la pista in questione.

Per poterlo fare è necessario completare tutti e 7 i GP disponibili in qualsiasi ordine e difficoltà si preferisce; fatto questo si riceverà una notifica interna al gioco che attiverà la disponibilità della coppa speciale.

Nello specifico è necessario completare le seguenti coppe:

Coppa Fungo Coppa Fiore Coppa Stella Coppa Guscio Coppa Banana Coppa Foglia Coppa Fulmine

Ecco tutto quello che bisogna fare per sbloccare la tanto ambita Coppa Speciale e la benedetta Pista Arcobaleno, entrambi fondamentali per poter sbloccare le corse speculari!