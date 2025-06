F1 25 non è certamente il passo avanti notevole che mi sarei aspettato. È un gioco che costruisce con intelligenza sulle basi del suo predecessore, offrendo un'esperienza visivamente appagante e un modello di guida notevolmente migliorato. Tuttavia, chi sperava in qualcosa di completamente diverso potrebbe rimanere parzialmente deluso. Le dinamiche di fondo restano familiari e il salto qualitativo rimane ancora piuttosto blando. F1 25 è quindi un titolo caldamente consigliato ai fan della Formula 1 che troveranno nei suoi miglioramenti concreti validi motivi per scendere di nuovo in pista, consapevoli che la vera nuova generazione, forse, è ancora dietro la prossima curva.

Ogni anno, quando si avvicina la fine di maggio, per me e per tanti altri appassionati del motorsport videoludico, si riaccende una fiamma particolare. È la fiamma dell'attesa per il nuovo capitolo della serie F1 di Codemasters, un appuntamento che ormai è diventato una tradizione, un po' come il Gran Premio di Monaco o l'odore di gomma bruciata che pervade i circuiti.

Quest'anno, con F1 25, sbarcato ufficialmente il 30 maggio, l'aria era carica di aspettative, ma anche di quel cauto scetticismo che accompagna ogni capitolo di un franchise così consolidato. Mi chiedevo: avranno osato? Avranno ascoltato i feedback della community? Dopo aver trascorso ore e ore con il pad – e soprattutto con il mio amato volante – tra le mani, posso dire che il team di sviluppo ha navigato con abilità queste acque, trovando un equilibrio forse non rivoluzionario, ma certamente solido e apprezzabile, quantomeno più del suo predecessore.

Sì, perché F1 25, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, non è uno di quei titoli che stravolge il tavolo da gioco, che riscrive le regole del genere. Piuttosto, l'ho percepito come un'evoluzione attenta, quasi meticolosa, della formula che abbiamo imparato a conoscere e, in gran parte, ad amare. E i miglioramenti, ve lo assicuro, ci sono e si sentono, specialmente se siete tra quelli, come me, che non concepiscono un racing game senza un volante degno di questo nome.

È un passo avanti concreto, palpabile. Certo, chi si aspettava quella rivoluzione copernicana che ridefinisce un'intera generazione di giochi di corse, potrebbe rimanere con un pizzico di amaro in bocca. Ma andiamo con ordine, perché c'è molto da raccontare.

Il volante torna a parlare

Partiamo subito a raccontare il cuore pulsante di ogni gioco di corse che si rispetti: le sensazioni al volante. È qui, amici miei, che F1 25, secondo la mia personalissima esperienza, compie il suo balzo in avanti più importante e, per certi versi, inaspettato. Ricordo ancora la frustrazione provata con F1 24: un force feedback che definirei quasi "anestetizzato", distante, che non riusciva a trasmettere le informazioni fondamentali provenienti dalla pista e dalla vettura. Era come guidare con dei guanti troppo spessi, perdendo gran parte di quel dialogo sottile ma cruciale tra pilota e macchina.

Bene, dimenticate quella sensazione. Con F1 25, soprattutto se siete dotati di una postazione con volante e pedaliera, preparatevi a riscoprire il piacere della guida. Il force feedback è rinato. Non siamo ancora ai livelli di complessità e realismo di un simulatore puro come Assetto Corsa o iRacing, sia chiaro – F1 25 mira comunque a un pubblico ampio e deve mantenere una certa accessibilità. Ma il passo avanti è netto, deciso. Ora il volante "parla", comunica le perdite di aderenza, le asperità dell'asfalto, il trasferimento di carico in frenata e in accelerazione. Si percepisce meglio il lavoro delle sospensioni, la fatica delle gomme.

È una sensazione più granulare, più ricca di sfumature, che si avvicina a un'esperienza di guida più autentica e, soprattutto, più gratificante. Ho passato ore a cercare il limite, a sentire la macchina muoversi sotto di me, e ogni giro era una scoperta. Per chi, come me, ha investito in una buona postazione, questa è forse la novità più importante e apprezzata.

Devo essere onesto, però: se la vostra esperienza di guida si affida principalmente al controller, le differenze rispetto allo scorso anno saranno molto meno marcate. Il feeling è rimasto sostanzialmente invariato, solido e funzionale come sempre, ma privo di quella rivoluzione tattile che ho sperimentato con il volante.

I contenuti

Passando ai contenuti, F1 25 sceglie, come dicevo all'inizio, la via dell'arricchimento progressivo piuttosto che quella dello stravolgimento totale. E questo, per un veterano della serie come me, non è necessariamente un male. La modalità Carriera, da sempre uno dei pilastri dell'esperienza, si espande grazie all'introduzione, ora completa e integrata, delle Icone.

E che icone! Poter non solo creare il mio alter ego e portarlo alla gloria, ma anche vestire i panni di leggende immortali come Ayrton Senna e Michael Schumacher, è un sogno che si avvera per molti di noi. Sentire il rombo del loro motore, immaginare le loro gesta mentre si sfreccia tra le stesse curve che li hanno visti trionfare, ha un sapore speciale. A queste figure mitiche si aggiungono, con una mossa che strizza l'occhio al mondo del cinema, le speciali icone di Brad Pitt e Damson Idris, direttamente dal film sulla Formula 1 attualmente in produzione. Una trovata curiosa, che permette di utilizzarli sia come piloti nel proprio team sia come base per la creazione della propria scuderia.

Ma è la Carriera Scuderia, o My Team, a ricevere la modifica che, a mio parere, risulta più interessante e rinfrescante. Negli anni passati, mi ero abituato al doppio ruolo di pilota-manager, una figura un po' ibrida che, seppur affascinante, a volte diluiva l'aspetto puramente gestionale. Quest'anno, invece, Codemasters ha deciso di cambiare le carte in tavola: in F1 25, quando si avvia una Carriera Scuderia, si vestono esclusivamente i panni del titolare del team. Niente più volante tra le mani (almeno non in prima persona), ma decisioni strategiche, gestione delle risorse, e la responsabilità di ingaggiare e guidare una coppia di piloti.

Ho trovato stimolante poter finalmente creare la mia "dream team" – immaginate una scuderia con Verstappen e Hamilton sotto il vostro comando! – e avere la facoltà di controllare l'uno o l'altro pilota a mia discrezione in ogni singola gara. Questa nuova prospettiva offre una profondità gestionale inedita e, per chi ama questo aspetto dei giochi sportivi, rappresenta una ventata d'aria fresca.

E poi, con mia grande gioia, c'è il ritorno di Braking Point. La modalità storia, giunta al suo terzo capitolo, mi ha nuovamente conquistato. Le vicende del team Konnersport, con i suoi drammi, le sue rivalità e le sue ambizioni, sono narrate con cura e con un buon ritmo. Le cut-scene, di qualità cinematografica, contribuiscono a creare un'atmosfera coinvolgente che, sono sicuro, saprà appassionare tanto i neofiti, che scopriranno il lato umano e narrativo della F1, quanto i veterani come me, sempre affamati di nuove storie dal paddock.

Le altre modalità, come F1 World con i suoi nuovi Invitationals cooperativi, rappresentano invece aggiunte più marginali, che arricchiscono l'offerta senza però introdurre innovazioni particolarmente dirompenti.

L'impatto visivo di F1 25

Arriviamo ora alla differenza più percettibile rispetto al precedente capitolo: l'impatto visivo. Una volta lanciato il gioco e sceso in pista, è stata la sensazione che finalmente qualcosa, a livello tecnico, si fosse sbloccato. L'addio definitivo alle console di vecchia generazione – una scelta coraggiosa ma, a mio avviso, necessaria – ha permesso a Codemasters di spingere sull'acceleratore come non mai. E i risultati, credetemi, si vedono. Non parlo di una grafica fotorealistica da strapparsi i capelli, sia chiaro, ma di un miglioramento visivo tangibile, che accarezza l'occhio e rende ogni sessione di guida un'esperienza più gratificante.

Ho notato subito una gestione dell'illuminazione più sofisticata: i riflessi sulla carrozzeria lucida delle monoposto, il modo in cui la luce del sole filtra tra gli alberi a bordo pista o si rifrange sull'asfalto bagnato, tutto contribuisce a creare un'atmosfera più viva e dinamica. Le ombre, spesso un dettaglio trascurato, qui acquistano una profondità e una definizione che arricchiscono la scena, rendendo il tutto più tridimensionale. E poi c'è la fluidità generale, quel senso di velocità e reattività che, specialmente nelle fasi più concitate di gara, fa davvero la differenza.

Ma la vera magia, per me, si è sprigionata quando ho iniziato a girare sui circuiti ricostruiti con la tecnologia LIDAR. Quest'anno sono cinque le piste che beneficiano di questa scansione laser tridimensionale: il nostro amato Imola, il glamour di Miami, le dune del Bahrain, le curve leggendarie di Suzuka e il cittadino tecnico di Melbourne.

Quando ho affrontato per la prima volta Imola, scannerizzata con il LIDAR, ho provato un brivido. Ogni singolo dislivello, ogni minima imperfezione dell'asfalto che ho imparato a conoscere guardando le gare reali, era lì, sotto le mie ruote virtuali. I cordoli, con la loro forma e la loro altezza specifiche, non sono più elementi generici, ma dettagli riprodotti con una precisione quasi maniacale. Persino gli edifici a bordo pista, le barriere, i cartelloni pubblicitari, tutto sembra essere stato catturato e trasposto nel gioco con una fedeltà davvero notevole.

Guidare su questi tracciati è come fare un tour virtuale ad altissima velocità delle loro controparti reali. È un'immersione che, francamente, non avevo mai provato con questa intensità in un gioco della serie F1. E per un purista come me, questa attenzione al dettaglio è manna dal cielo. A completare questo quadro già di per sé molto buono, c'è un comparto audio che ho trovato arricchito. I nuovi dialoghi con l'ingegnere di pista, più vari e contestuali, aggiungono quel pizzico di realismo in più che, durante una gara tirata, ti fa sentire davvero parte del team, con le cuffie che ti isolano dal mondo e ti proiettano nell'abitacolo.