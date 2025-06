Parlare di trofei di platino per un videogioco multiplayer fa sempre piuttosto strano ma Elden Ring Nightreign (che potete acquistare su Amazon), avendo come matrice un gioco enorme e pieno di contenuti come Elden Ring, non poteva essere da meno e anche nelle sue scorribande cooperative ha aggiunto un sacco di piccoli dettagli che possono rendere la corsa per il platino più interessante che mai. Ecco una guida ai trofei di Elden Ring Nightreign per riuscire a rubare il trofeo di Platino

Trofeo di Platino

NIGHTREIGN

Ottieni tutti i trofei

Buona fortuna!

Trofei d'oro

CONQUISTATORE DELLA NOTTE

Hai sconfitto tutti i signori della notte

Per ottenere questo trofeo è necessario completare tutte e 8 le spedizioni, eliminando i lord della notte posti alla fine di ognuno di questi.

TERRA MUTEVOLE

Hai scoperto i segreti di tutte le zone di terra mutevole

Per ottenere questo trofeo è necessario completare i 4 eventi di terra mutevoli che compariranno durante il corso delle spedizioni dopo aver completato la prima. Nello specifico gli eventi sono così divisi:

cima della montagna: nell'angolo nord-ovest della mappa comparirà una montagna che, una volta scalata, permetterà al giocatore di ottenere un buff permanente alla resistenza al ghiaccio e un bonus di danno verso i draghi

cratere: fa spawnare un cratere pieno di lava nella zona centro-nord della mappa; scendendo sul fondo del cratere e sconfiggendo i 2 boss è possibile potenziare un'arma in proprio possesso alla rarità leggendaria.

bosco marcescente: fa spawnare un bosco marcescente nella zona sud-est della mappa che infligge marcescenza scarlatta progressivamente a chi lo esplora. Per completare questo evento è necessario raggiungere il forte posto in profondità nella foresta e aprire la cassa del tesoro posta su una delle torri! Questo farà spawnare un fiore su un albero che, quando raggiunto, permetterà di diventare immuni alla marcescenza scarlatta!

Città velata: fa spawnare una città nella zona sud-ovest della mappa di gioco; per completare l'evento è necessario raggiungere la parte terminale della città ed eliminare il boss. Questo farà spawnare una cassa del tesoro che, quando aperta, donerà al giocatore un auto-revive.

ALBA

Hai raggiunto il finale

Per ottenere questo trofeo è necessario completare l'ottava spedizione e interagire con l'NPC vicino alla scogliera nella tavola rotonda ammantata, così da attivare la cutscene e completare effettivamente il gioco.

Trofei d'argento

VETUSTA PRIGIONE

Hai completato la prigione più antica

Per completare la prigione più antica è necessario attendere la chiusura del cerchio durante il giorno 2; in questo momento infatti al centro della mappa compare il segnalino della prigione in questione con tanto di boss dedicato: sconfiggere il boss permette di ottenere il trofeo! Ricordiamoci che per accedere alla prigione è necessario avere una chiave di pietra e quest'ultima si può trovare solamente all'interno delle fortezze sparse per la mappa di gioco! In alternativa dopo aver completato tutte e 8 le spedizioni, diventa possibile acquistare una reliquia che fa ottenere all'inizio della partita automaticamente una chiave di pietra!

TENACIA INCROLLABILE

Hai ottenuto un gran numero di equipaggiamenti molto rari in una spedizione

Questo trofei si ottiene equipaggiando equipaggiare 6 armi e 5 oggetti di rarità viola (o superiore), con esclusione di talismani e incantesimi, che invece possono essere di rarità blu. Per poter ottenere questo trofeo è innanzitutto necessario acquistare dal mercante il potenziamento per lo slot oggetti, aggiungendo uno spazio extra indispensabile per il trofeo.

SENTIERO DEI CAMPIONI

Hai sconfitto il signore della notte con tutti i personaggi

Per ottenere questo trofeo basta portare a termine una spedizione almeno 1 volta con tutti e 8 i personaggi presenti nel gioco al D1 ovvero:

Predone Duchessa Redidiva Giustiziere Recluso Guardiano Occhio di ferro Selvaggio

TRICEFALO

Hai sconfitto Gladius, belva della notte

Per ottenere questo trofeo devi eliminare il signore della notte della spedizione numero 1!

DIVORATORE ZANNUTO

Hai sconfitto Adel, barone della notte

Per ottenere questo trofeo devi eliminare il signore della notte della spedizione numero 2!

PARASSITA SENZIENTE

Hai sconfitto Gnoster, saggio della notte

Per ottenere questo trofeo devi eliminare il signore della notte della spedizione numero 3!

AUGURE

Hai sconfitto Maris, abisso della notte

Per ottenere questo trofeo devi eliminare il signore della notte della spedizione numero 4!

BELVA DELL'EQUILIBRIO

Hai sconfitto Libra, creatura della notte

Per ottenere questo trofeo devi eliminare il signore della notte della spedizione numero 5!

FENDITURA NELLA NEBBIA

Hai sconfitto Caligo, miasma della notte

Per ottenere questo trofeo devi eliminare il signore della notte della spedizione numero 6!

CAVALIERE NERONDIVAGO

Hai sconfitto Fulghor, campione del baglione notturno

Per ottenere questo trofeo devi eliminare il signore della notte della spedizione numero 7!

ASPETTO NOTTURNO

Hai sconfitto Heolstor, Signore della notte

Per ottenere questo trofeo devi eliminare il signore della notte della spedizione numero 8!

INCUBO DEI SIGNORI DELLA NOTTE

Hai sconfitto 3 diversi signori della notte in sequenza

Mettete insiee il vostro gruppo di amici più affiatato e dedicatevi all'eliminare il signore della notte con il quale vi sentite tutti quanti più a vostro agio; non c'è molto altro che si possa dire!

VETTA

Hai scoperto il segreto della Vetta

Fai riferimento al trofeo TERRA MUTEVOLE per capire come completare questo trofeo

IL CRATERE

Hai scoperto il segreto del Cratere

Fai riferimento al trofeo TERRA MUTEVOLE per capire come completare questo trofeo

BOSCO MARCESCENTE

Hai scoperto il segreto del bosco marcescente

Fai riferimento al trofeo TERRA MUTEVOLE per capire come completare questo trofeo

NOKLATEO, LA CITTA' VELATA

Trova il segreto di Noklateo, la città velata

Fai riferimento al trofeo TERRA MUTEVOLE per capire come completare questo trofeo

Trofei di bronzo

ROCCA DELLA TAVOLA ROTONDA AMMANTATA

Hai raggiunto la Rocca della tavola rotonda ammantata

Si ottiene automaticamente all'inizio del gioco

RELIQUIA

Hai evocato il potere di una reliquia per la prima volta

Per completare questo trofeo basta equipaggiare una reliquia con l'apposito rito nella stanza centrale della rocca della tavola rotonda.

LA DUCHESSA IN BATTAGLIA

La duchessa è ora un personaggio giocabile

Per ottenere questo trofeo è necessario sbloccare il personaggio duchessa; qui troverai una guida su come farlo!

I SIGNORI DELLA NOTTE

Sono apparsi i signori della notte

Questo trofeo si ottiene dopo aver completato la primissima spedizione.

AMPOLLE SACRE RIEMPITE

Hai ottenuto un gran numero di cariche per le ampolle

Per ottenere il trofeo è necessario avere 7 ampolle per la salute durante il corso di una singola spedizione; per farlo è necessario visitare durante il corso dei 3 giorni 4 diverse chiese, cosa che accadrà per forza di cose durante il corso di più run nel tentativo di arrivare al completamento dell'ultima spedizione!

INDICIBILE POTERE

Hai sconfitto 10 o più nemici potenti in una spedizione

Per ottenere il trofeo è necessario sconfiggere "nemici potenti", questi sono i boss che quando abbattuti fanno comparirare a schermo il messaggio "nemico potente abbattuto". Fortunatamente questa tipologia di nemici si può vedere direttamente sulla mappa di gioco; solitamente il trofeo si ottiene normalmente dopo diverse spedizioni!

ARMAMENTO LEGGENDARIO

Hai ottenuto un armamento leggendario per la prima volta

Le armi leggendarie, di rarità gialla, si ottengono casualmente dai boss e completando tutte e 8 le spedizioni è sostanzialmente impossibile non imbattersi mai in nemmeno una di queste. La maniera migliore per dropparne una, comunque, è affrontare il miniboss nei sotterranei del castello centrale!

RICETTACOLO

Hai ottenuto un nuovo ricettacolo e hai svolto un diverso rito delle reliquie per la prima volta

Dopo aver completato una spedizione si sbloccano, presso il negozio della giara, i ricettacoli che si possono acquistare per 1200 punti buio; acquistandone e usandone uno è possibile sbloccare il trofeo!

LA REDIDIVA IN BATTAGLIA

La redidiva è ora un personaggio giocabile

Per ottenere questo trofeo è necessario sbloccare il personaggio redidiva; qui troverai una guida su come farlo!

PRESAGIO IMPLACABILE

Hai completato l'incursione del presagio implacabile

L'incursione Fell Omen è un evento casuale che compare, più probabilente, durante il corso delle spedizioni 2 e 3 e prevede la comparsa del boss "presagio implacabile" nelle vicinanze dei giocatori. Se il combattimento dura troppo, il boss fugge e costringe i giocatori a subire un debuff che aumenta i danni subiti per il resto della run. Eliminando il presagio in questione si può evitare il debuff e ottenere il sopracitato trofeo!

TIFONE

Hai completato l'incursione dell'Augure

L'incursione dell'augure è un evento casuale che compare con maggiori probabilità durante le spedizioni 5 e 6. Questo evento fa apparire una grande bolla che trascina i giocatori nella battaglia contro il boss; tra le varie incursioni quella dell'Augure è quella più semplice da gestire, in quanto permette ai giocatori che lo VOGLIONO di partecipare a uno scontro extra. Per ottenere il trofeo è necessario soltanto sconfiggere l'augure dentro la bolla!

GUARDAROBA

Hai cambiato aspetto nel guardaroba per la prima volta

Il guardaroba si sblocca dopo aver completato 2 spedizioni e si trova nella stanza più a est del proprio hub; per modificare il proprio aspetto è necessario spendere un po' di punti buio per acquistare i set di abbigliamento per i vari personaggi. Al momento!

VERO ARBITRO

Hai completato l'incursione della belva dell'equilibrio

L'incursione della Bestia Equilibrista è un evento casuale che può verificarsi dopo la prima spedizione; dalla seconda in poi, può attivarsi uno dei quattro eventi, con maggiori probabilità durante le spedizioni 7 e 8. Se l'incursione si manifesta, i giocatori subiscono una maledizione che dimezza la salute e che richiede al giocatore di raggiungere un mercante speciale indicato sulla mappa, pagandolo poi 35k rune. ATTENZIONE: solo un membro del gruppo deve effettuare il pagamento!

MAESTRIA

Hai raggiunto il livello massimo

Per ottenere il trofeo è necessario raggiungere il livello 15 in una singola spedizione, cosa non facilissima se non si sa cosa fare di preciso. Chiaramente il metodo più semplice per raggiungere questo obbiettivo è giocare in cooperativa con altri giocatori e massacrare quanti più nemici possibili molto rapidamente, magari utilizzando anche una reliquia in grado di aumentare la % di ottenimento rune!

PIAGA DELLE LOCUSTE

Hai completato l'incursione del parassita senziente

L'incursione del parassita senziente è l'incursione più probabile durante le spedizioni 3 e 4 (durante il secondo giorno) e prevede che un tornado di insetti volanti attacchi il giocatore, facendo perdere al giocatore un livello per colpo subito. Per gestire questa incursione è fondamentale schivare gli attacchi e osservare la direzione degli insetti, che volano sempre verso il boss. Se si vuole ottenere il trofeo e recuperare i livelli persi è necessario sconfiggere il miniboss falena!

AL CALAR DELLA NOTTE

È apparso l'aspetto notturno

Questo trofeo si ottiene automaticamente dopo aver completato 4 diverse spedizioni.