Fallout 76: 120€ di abbonamento? I fan insorgono

Fallout 76 ha proposto un abbonamento da ben 120€ all'anno per poter accedere alcuni bonus. I fan non hanno affatto apprezzato la scelta.

Fallout 76 ha fin da subito destato scarso entusiasmo da parte degli appassionati della saga. Il passaggio a una modalità completamente online e, sopratutto, la mancanza di elementi classici come gli NPC e i dialoghi a scelta multipla non hanno mai convinto molti. Al tempo stesso, si è creato un gruppo di giocatori che hanno apprezzato la vena survival online del titolo Bethesda. Il gioco ha quindi visto alti e bassi per lungo tempo, ma sembrava pronto a tornare nel cuore di molti dopo l’annuncio di Wastelanders, un’espansione dedicata proprio ai compianti NPC e dialoghi.

Peccato che in questi ultimi giorni Bethesda abbia fatto un paio di annunci che hanno a dir poco indispettito i fan. Per iniziare, Wastelanders è stato rimandato. Inoltre, è stata presentata una nuova formula in abbonamento per Fallout 76, dal costo di 15 € al mese o 120 € all’anno. Giusto per fare un confronto, PlayStation Now e Xbox Games Pass (il quale permette di giocare a Fallout New Vegas e The Outer Worlds, di Obsidian) costano meno.

I vantaggi di questo pacchetto “Fallout 1st” sono accesso a server privati e spazio illimitato per gli oggetti in-game, oltre a una serie di bonus in-game come atomi e un punto di viaggio rapido. Peccato che entrambe le opzioni suddette (server e spazio) siano gratuite in molti giochi, come ad esempio in Ark Survival Evolved e Conan Exiles. Il pubblico non ha quindi gradito la mossa di Bethesda, mostrando il proprio dissenso sia tramite Twitter e Reddit.

Il feedback è estremamente negativo e molti accusano addirittura Bethesda di aver mentito poiché in passato aveva affermato di non poter aumentare lo spazio degli oggetti in quanto ciò avrebbe appesantito i server. Ora, però, pagando possiamo avere spazio infinito. Rimandare uno degli update più attesi dai fan e, in pratica, sostituirlo con un abbonamento estremamente costoso non è stata la migliore mossa a livello d’immagine per Bethesda, questo è certo. Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con questi fan?