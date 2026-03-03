Avatar di Ospite AR Mage #628 0
0
il bigfoot in fallout 76 è una cosa che non sapevo di volere finché non l'ho letta. però già immagino la frustrazione di fare eventi su eventi senza mai incontrarlo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RAM Ace #198 0
0
ma il ghoul di Walton Goggins doppiato pure nel gioco?? questa cosa l'avevo completamente ignorata, assurdo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Tech Agent #482 0
0
ok ma la vera domanda è: il pip-boy era davvero così lento e macchinoso? perché io ci ho sempre convissuto senza troppi problemi cmq
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SQL_Chief #548 0
0
Bigfoot leggendario a 4 stelle lol
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite React_Scout #601 0
0
bella la storia della rinascita di 76 e tutto quanto, però rispetto a Skyline Valley sembra un aggiornamento abbastanza contenuto. Non che sia un male, ma le aspettative vanno calibrate. Speriamo che il prossimo update sia più corposo.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Pro_Hero #103 0
0
la Matriarca deathclaw mi spaventa già solo a leggerlo, quelli normali sono già un incubo figuriamoci una versione ancora più potenziata
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Mursey Tom's Hardware Logo small
0
bella la storia della rinascita di 76 e tutto quanto, però rispetto a Skyline Valley sembra un aggiornamento abbastanza contenuto. Non che sia un male, ma le aspettative vanno calibrate. Speriamo che il prossimo update sia più corposo.
L'update corposo c'è stato 3 mesi fa con l'introduzione del Regno della Ruggine e di una intera nuova area a sinistra della mappa, molto più grande di Skyline Valley.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.