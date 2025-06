La notizia in un minuto

Fallout 76 si prepara ad accogliere una delle novità più sorprendenti della sua storia con l'aggiornamento Fissione per la pesca, che introdurrà la possibilità di dedicarsi alla pesca nelle acque contaminate dell'Appalachia. Disponibile gratuitamente dal 3 giugno su tutte le piattaforme, questo update rappresenta un cambio di paradigma significativo per un titolo tradizionalmente incentrato sull'azione, offrendo ai giocatori un'attività rilassante che contrasta con l'ambientazione ostile del mondo post-apocalittico. Il sistema di pesca implementato presenta una complessità notevole, con variabili ambientali come condizioni meteorologiche, tipo di esca e localizzazione che influenzano direttamente le catture, mentre la fauna acquatica include dodici diverse specie di axolotl che ruotano mensilmente per garantire un elemento di collezionismo costante. L'aggiornamento introduce anche l'Approdo del Pescatore nella Palude Boscosa, un nuovo hub sociale dove i giocatori potranno incontrare Linda-Lee, un paguro gigante che permette di scambiare i bocconcini di pesce con oggetti leggendari, creando un sistema economico che trasforma la pesca da semplice intrattenimento a meccanica strategica integrata con la sopravvivenza. Questa innovazione dimostra come Bethesda continui a sperimentare con il proprio universo narrativo, trasformando le acque contaminate dell'Appalachia in una fonte di tranquillità inaspettata per i sopravvissuti della Zona Contaminata.