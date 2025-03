Diventare ghoul | Intervista al lead producer di Fallout 76

Qualche mese fa siamo volati fino a Londra per provare con grande anticipo quello che era ed è ancor oggi molto probabilmente l’aggiornamento più importante di sempre di Fallout 76. Per la prima volta all’interno della serie Bethesda stava infatti lavorando per introdurre la possibilità di trasformarsi in dei ghoul, stravolgendo completamente l’esperienza di gioco. Immuni alle radiazioni, in grado di diventare ferali per scatenare la propria forza ma anche mal visti da molte fazioni: le implicazioni di essere ghoul in Fallout 76 parevano davvero molteplici e in grado di dare una chiave di lettura completamente diversa al gioco.

Dopo mesi da tale intrigante hands on, Ghoul Within, questo il nome completo dell’update gratuito, è finalmente stato reso disponibile per tutti lo scorso 18 marzo, aprendo la strada dei ghoul a milioni di giocatori. Per saperne di più, e celebrare il rinnovato successo del titolo, abbiamo scambiato qualche parola con Bill LaCoste, Lead Producer di Fallout 76.