Fallout 76: modalità Battle Royale “Nuclear Winter” ed espansione Wastelanders

Fallout 76 introduce una modalità Battle Royale e un'espansione, Wastelanders, che porterà molti contenuti. Ecco il trailer dell'E3 2019.

Bethesda, dopo la presentazione delle novità dedicate a The Elder Scrolls Blades, ha passato il testimone a Fallout 76 e alle molte novità in arrivo nel survival online. Dopo aver ammesso di aver avuto vari problemi con il gioco nel periodo iniziale, ha affermato che il gioco è pronto a evolversi completamente e a dare accesso a tante novità agli appassionati che non si sono allontanati dall’opera. Una delle molte è “Nuclear Winter”, una modalità battle royale.

Nuclear Winter accoglierà fino a 52 giocatori in contemporanea e, ovviamente, l’obbiettivo sarà di essere l’ultimo in piedi alla fine degli scontri. Lo scopo sarà di divenire il capo del Vault 51 e per decidere chi dei 52 candidati sarà quello giusto, non c’è modo migliore se non spingere i partecipanti a combattere fino alla morte. Gli altri giocatori, però, non saranno gli unici avversari: infatti, da quanto è stato possibile vedere nel trailer, si dovrà fare attenzione anche alle creature selvagge di Appalachia.

Nel trailer condiviso è possibile vedere i personaggi combattere e creare ripari e armi con le risorse a disposizione. Si tratta di certo di un’aggiunta particolare che però farà piacere a molti giocatori, sopratutto considerando che questa nuova modalità sarà gratuita fino al 17 giugno.

Inoltre, è stata annunciata l’espansione gratuita Wastelanders: questo nuovo pacchetto di contenuti comprenderà dei veri NPC con quest, dialoghi a scelta multipla, e introdurrà anche nuove armi e armature. Sarà disponibile gratuitamente nel corso del 2019.

Diteci, cosa ne pensate delle novità di Fallout 76?