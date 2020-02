FIFA 20, COD e GTA 5: la top 10 dei più venduti non cambia in UK

Il Regno Unito è uno dei mercati videoludici di maggiore importanza a livello europeo ed è un ottimo indicatore del successo di un’opera. Come ogni settimana, è disponibile la classifica dei giochi più venduti e ci permette quindi di capire qual è l’attuale andamento del mercato e quali titoli sono i preferiti dagli appassionati: la risposta, in realtà, è abbastanza scontata; FIFA 20, COD Modern Warfare e GTA 5 dominato le prime posizioni.

Precisamente, FIFA 20 ottiene un +32% rispetto alla settimana precedente e supera COD Modern Warfare di circa 1.000 unità. Si tratta di vittoria al photo finish, quindi. Parliamo comunque di due titoli usciti da pochi mesi e facenti parte di saghe che vendono molte copie ogni anno, senza segnalare particolari cali. Al terzo posto, invece, c’è un gioco molto vecchio che però non accenna a scomparire dalle classifiche: GTA 5.

Vediamo però la Top 10 completa del mercato UK nell’ultima settimana:

FIFA 20 Call of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto V Ring Fit Adventure Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Jedi Fallen Order Minecraft Zombie Army 4 Dead War Luigi’s Mansion 3 NBA 2K20

Fa ancora una volta bene Nintendo che colpisce tutti con Ring Fit Adventure, il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe e Luigi’s Mansion 3. Ovviamente non manca Minecraft, il cui successo non può certo essere messo in discussione. Molto bene ancora Star Wars Jedi Fallen Order: EA è rimasta sorpresa dal successo dell’opera, la quale dimostra che vi è ancora spazio per i titoli single player senza microtransazioni o Pass Battaglia.

L’unica vera novità è Zombie Army 4 Dead War: il gioco ha venduto il 43% in meno rispetto alla Zombie Army Trilogy, ma questa classifica non tiene conto delle copie digitali. Sappiamo che ormai il mercato digitale è sempre più centrale anche nel mondo console. A chiudere la classifica abbiamo infine NBA 2K20, altra opera che ha ottenuto un valido successo.