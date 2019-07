FIFA 20: ecco il prezzo dei FIFA Point per FUT

FIFA 20 proporrà ancora una volta l'amata modalità FUT: ecco quali sono i prezzi dei Punti FIFA che è possibile acquistare già da ora.

FIFA 20, come tutti gli ultimi capitoli, proporrà la modalità Fifa Ultimate Team all’interno della quale possiamo spendere Punti FIFA per potenziare la nostra squadra. I punti possono essere acquistati a pacchetti di vario costo e, ora, sono stati confermati i prezzi delle varie quantità, tramite Amazon.

Vediamo i vari tagli dei Punti e il loro prezzo:

L’acquisto su Amazon consiste in un codice digitale che sarà rilasciato solo all’uscita di FIFA 20, la quale avverrà il 26 settembre 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (in versione “Legacy Edition). I codici sono specifici per ogni piattaforma (PC, Xbox One, PlayStation 4: niente Switch), quindi in caso di acquisto verificate di star selezionando quella corretta.

FUT non sarà l’unica modalità collaterale di FIFA 20, però: non dobbiamo scordarci di Volta. In questo nostro articolo vi abbiamo spiegato il motivo per il quale la modalità sembra molto interessante. Ecco un breve estratto: “In Volta gli spalti diventano quindi i balconi dei palazzi antistanti, i giocatori dei semplici sportivi con il sogno di giocare in giro per il mondo, poco importa quale sia la fattura della partita: è questa la forma più pura del calcio.Electronic Arts torna finalmente con gli scarpini per terra, FIFA 20 è pronto a farci assaporare nuovamente la passione che ha accomunato sia i grandi campioni che i più piccoli giocatori in erba, portandocela proprio sotto il naso del nostro palazzo.” Diteci, cosa ne pensate di quanto presentato fino a questo momento su FIFA 20?

