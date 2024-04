Samsung Galaxy S25 Ultra, non vi piaceranno le informazioni trapelate riguardo la batteria

Le recenti fughe di notizie riguardanti l'attesissimo Samsung Galaxy S25 Ultra indicano una notevole assenza di miglioramenti in un'area chiave: la capacità della batteria. Nonostante le aspettative per i progressi del prossimo flagship, i racconti provenienti da fonti affidabili come Sawyer Galox e PandaFlash suggeriscono che Samsung intende mantenere l'attuale capacità della batteria da 5.000 mAh e la stessa velocità di ricarica rapida, entrambe hanno debuttato con il Galaxy S22 Ultra.

Le speculazioni iniziali suggerivano per il futuro top di gamma di Samsung l'implementazione della nuova tecnologia a batterie impilate (stacked battery), la quale prometteva una maggiore capacità senza compromettere le dimensioni. Tuttavia, sembra che Samsung abbia scelto di rimandare questa innovazione al modello successivo, il Galaxy S26 Ultra. Questa decisione sembra in linea con la strategia dell'azienda di bilanciare i progressi tecnologici con le considerazioni sui costi.

Sebbene questo sviluppo possa deludere i consumatori che speravano in un miglioramento sostanziale della durata della batteria, è importante notare che il Galaxy S24 Ultra ha dimostrato un'ammirevole resistenza nei nostri test, superando molti dei concorrenti della sua categoria. Inoltre, i progressi nell'efficienza energetica dei chip, in particolare con lo Snapdragon 8 Gen 3, hanno offerto la possibilità di ottimizzare le prestazioni della batteria nonostante le specifiche invariate rispetto al modello precedente.

La decisione di Samsung riflette un panorama più ampio di costi di produzione in evoluzione, con l'aumento di prezzo previsto da Qualcomm per il suo processore applicativo Snapdragon 8 Gen 4 che esercita una pressione sui produttori per gestire le spese in modo efficace. Dando la priorità all'efficienza dei costi e preservando al contempo l'integrità delle caratteristiche del suo fiore all'occhiello, Samsung mira a offrire un'esperienza d'uso comunque convincente.

Sebbene l'assenza di un aggiornamento della capacità della batteria possa destare preoccupazione tra gli appassionati, vale la pena notare che l'attenzione di Samsung per il miglioramento di altri aspetti del dispositivo, in particolare la tecnologia della fotocamera, rimane costante. Le prime indicazioni suggeriscono che le risorse originariamente destinate ai miglioramenti della batteria sono state reindirizzate a perfezionare ulteriormente le capacità fotografiche del dispositivo, cosa che non vediamo l'ora di scoprire.