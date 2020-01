FIFA 20 resta in vetta alla classifica delle vendite durante la prima settimana del 2020

Dopo essere rimasto in vetta alla classifica delle vendite italiana per gli ultimi mesi del 2019, FIFA 20 inizia il nuovo anno rimarcando il primato, andando a posizionare davanti a tutti anche durante la prima settimana del 2020. Il domino del titolo calcistico targato EA Sports continua quindi, ottenendo la posizione da medaglia d’oro sia nella classifica delle vendite per la singola piattaforma di gioco, sia per le vendite totali.

Il secondo posto è occupato da Grand Theft Auto V, che grazie alla continua aggiunta di nuovi contenuti da parte di Rockstar, stanno rendendo l’esperienza sempre più corposa e completa, soprattutto su GTA Online. la medaglia di bronzo questa settimana la porta a casa Call of Duty Modern Warfare, giusto per rimarcare le ottime impressioni che il titolo di Infinity Ward ha fatto al pubblico.

La classifica italiana delle vendite per la prima settimana del 2020 è la seguente:

FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty Modern Warfare Tekken 7 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Luigi’s Mansion 3 Just Dance 2020 Star Wars Jedi Fallen Order Marvel’s Spider-Man Pokémon Spada

Sale in quarta posizione invece Tekken 7, il picchia duro di Bandai Namco, subito seguito in quinta posizione da Rainbow Six Siege, un altro dei videogiochi che non si appresta ad abbandonare la classifica dei più venduti in Italia grazie ad una community sempre molto attiva. La seconda metà di classifica vede il primo gioco Nintendo, Luigi’s Mansion 3, accompagnato da Pokémon Spada solamente qualche posizione più indietro.

Da menzionare anche le presenze di Just Dance 2020, Star Wars Jedi Fallen Order che ha riportato EA a pubblicare un gioco molto apprezzato sia da pubblico e critica, e dell’esclusiva Sony Marvel’s Spider-Man che rimane in classifica riempiendo la nona casella. Cosa pensate dell’egemonia di FIFA 20 all’interno della classifica delle vendite italiana? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.