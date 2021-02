FIFA 21: data di uscita su Google Stadia e 6 giochi mobile in sviluppo

Nella giornata odierna EA Sports ha annunciato diverse novità riguardante il suo FIFA 21. Per prima cosa, il colosso americano, ha dichiarato di aver rinnovato l’accordo per la licenza UEFA da utilizzare nei capitoli calcistici in uscita prossimamente. L’azienda ha inoltre in programma sei differenti esperienze mobile in arrivo nei prossimi anni oltre ad una corposa espansione per FIFA Online 4, la versione per il mercato orientale dell’omonimo gioco pubblicato nel corso del 2018.

Attraverso un comunicato EA Sports ha dichiarato che FIFA Online 4 sarà presto disponibile per il mercato russo, polacco e turco, aumentando drasticamente il numero di utenti. Il mobile rimane una di quelle piattaforme che la società americana sta tenendo d’occhio da parecchio tempo, ed è per questo che ha in mente sei esperienze calcistiche. Non sappiamo ancora di cosa si tratta, sapremo tutto meglio nel corso di questi mesi. La partnership con UEFA è stata rinnovata per altri tre anni, contribuendo alla crescita ella eChampions League e dell’eSports in generale.

Ultima informazione, ma non per importanza, è la data di uscita di FIFA 21 per Google Stadia. Sappiamo bene che in queste ore la “non” console sia entrata in un polverone mediatico dopo le dichiarazioni della chiusura degli studi di sviluppo interni. Nonostante questo, Stadia continuerà ad essere aggiornata con titoli third party tra cui appunto il noto titolo calcistico, il quale verrà lanciato il prossimo 17 marzo. Purtroppo non è ancora chiaro se questa versione sarà comparabile con quella PC o almeno con le due nuova console di casa Sony e Microsoft che da poco hanno anche ricevuto il tanto atteso upgrade.

Nonostante una serie di alti e bassi, FIFA 21 risulta ancora oggi essere uno dei titoli più giocati di sempre con più di 325 milioni di copie vendute, superando di netto il record detenuto dallo scorso capitolo. Vedremo come si comporterà EA Sports, ma ad oggi sembrerebbe che il colosso abbia in mente qualcosa di interessante da proporre in futuro. Cosa ne pensate di questa notizia? Cosa sperate di vedere in futuro? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata.