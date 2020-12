FIFA 21 è il gioco più venduto a Natale, battuto Cyberpunk 2077

Passate ormai le grosse abbuffate natalizie, si ritorna a fare i conti di questo strano Natale. Il COVID ha certamente cambiato le abitudini degli italiani, i quali hanno dovuto rispettare le regole messe in atto dal governo, questo però non ha cambiato alcune usanze per certi videogiocatori. Infatti, alcune analisi hanno stabilito il gioco più venduto dell’anno in Italia e, nonostante alcune settimane sottotono, ritorna al primo posto FIFA 21.

Non una grande sorpresa certo, si sa che il titolo calcistico targato EA Sports nel Belpaese è uno dei titoli più giocati di sempre, e questo ventunesimo capitolo non è da meno. Sebbene le scorse settimane Cyberpunk 2077 si portò immediatamente al primo posto, si è dovuto in questi giorni inginocchiare a Natale cedendo lo scettro a FIFA 21. A segnalarlo è Christopher Dring, il capo di GamesIndustry.biz, il quale ha dichiarato che è stato il più venduto in Francia, Italia, Spagna, Danimarca, Belgio, Austria, Olanda e Svizzera, praticamente quasi tutta Europa.

A “salvarsi” da questo dominio europeo sembra essere stata la Germania, nel quale Mario Kart 8 Deluxe è in testa alla classifica. Parlando al di fuori dell’Europa ma sempre restando in zona PAL, in Australia e Nuova Zelanda sono rispettivamente Assassin’s Creed Valhalla e Cyberpunk 2077. Ovviamente non stupisce affatto il successo di FIFA 21, del resto c’è sempre stato un conflitto di amore ed odio tra il titolo targato EA e i videogiocatori nostrani, se poi contiamo che il calcio è lo sport più in voga in Italia oltre che in Europa, possiamo dire che questo primato è solo che meritato.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che sia meritato questo primato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti FIFA 21 e tutti i titoli precedentemente citati.