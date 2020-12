Cyberpunk 2077: cosa aspettarsi dalla patch 1.06 e dai prossimi update?

Il lancio di Cyberpunk 2077 non è stato proprio gestito in maniera ottimale, ma da quel momento in poi CD Projekt ha lavorato e sta lavorando duramente per sistemare il gioco e cercare di riconquistare almeno in parte la fiducia dei giocatori su console di vecchia generazione, con la promessa (arrivata solo pochi giorni fa, tramite un comunicato di scuse) di due grandi update nei mesi di gennaio e febbraio. Fino a quel momento, in ogni caso, gli sviluppatori non se ne stanno certo con le mani in mano, e, a cadenza settimanale, hanno rilasciato una serie di hotfix che hanno portato il titolo alla versione 1.05, sistemando già un numero consistente di bug.

Ebbene, CD Projekt sembra avere intenzione di rispettare (almeno in parte) la tabella di marcia prefissata anche durante le festività natalizie, pubblicando un altro aggiornamento prima dei corposi Title Update dei primi mesi del 2021. Per questo motivo, nel corso della settimana di Natale (o di quella immediatamente successiva) dovremmo vedere pubblicata la patch 1.06, che quindi verrebbe dopo quella già rilasciata lo scorso week-end. Al momento le patch notes del probabile aggiornamento sono sconosciute, ma, a grandi linee, l’update dovrebbe migliorare ulteriormente la situazione e le performance del gioco su console old gen, soprattutto le versioni base di PlayStation 4 e Xbox One.

I primi miglioramenti davvero sostanziali, però, dovrebbero arrivare con il già menzionato grande aggiornamento di Gennaio, con il quale il gioco dovrebbe raggiungere un livello accettabile nelle performance su tutte le console. Tale update dovrebbe arrivare a metà mese, dunque, seguendo la logica del rilascio ogni fine settimana, il roll-out sarebbe previsto a partire da venerdì 11 gennaio o venerdì 18 gennaio. Anche per l’aggiornamento di Febbraio le tempistiche (così come il peso dell’update, che ci si aspetta essere simile alla patch day-one, pesante 43 GB) dovrebbero essere le stesse. Gli aggiornamenti di Gennaio e Febbraio, in ogni caso, dovrebbero contenere una lista di miglioramenti ben più lunga e corposa, andando a incidere anche su aspetti come il sistema di guida e le routine dell’intelligenza artificiale. È anche possibile che fra i due update, distanti un mese, vengano inseriti altri aggiornamenti “minori” come questi che stiamo vedendo a dicembre.

L’update 1.05, l’ultimo finora pubblicato, è stato rilasciato venerdì 18 dicembre per PlayStation e Xbox e il giorno successivo su PC, e sembra già aver inciso almeno un po’ sulle performance di Cyberpunk 2077. Noi abbiamo lanciato un sondaggio in merito, che potete trovare nel nostro forum, nel quale la situazione è ancora incerta. Voi da che parte state? Siete decisi a dare una chance a CD Projekt? Fatecelo sapere nei commenti e andando a votare nel thread!