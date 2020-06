FIFA 21 confermato per PS5 e Xbox Series X, annuncio in arrivo

Mancano sempre meno ore all’arrivo dell’EA Play 2020 di Electronic Arts, la conferenza che ci svelerà tutte le novità legate ai videogiochi in sviluppo negli studios di EA. Ci sarà di certo spazio per Star Wars Squadrons, nuovo gioco dedicato al mondo di Guerre Stellari, e tutti si aspettano anche novità per The Sims. Alcuni vogliono credere che quest’anno, finalmente, Anthem avrà la propria rivincita mentre secondo altri è più probabile che BioWare ci “stupisca” con una remaster di Mass Effect e il nuovo Dragon Age. In mezzo a tutto questo, però, ci sarà di certo spazio per i due grandi titoli sportivi di EA: FIFA 21 e Madden 21, ora confermati per PS5 e Xbox Series X.

Electronic Arts ha da poco cambiato la propria immagine profilo e di copertina sui social, sostituendola con il logo di FIFA 21. Inoltre, la compagnia ha reso disponibile un video per segnalarci l’esatto momento durante il quale potremo vedere il gioco di calcio: alle 01.30 di venerdì 19 giugno gli sviluppatori di EA Sport ci daranno prova dei loro sforzi. L’annuncio arriverà quindi circa 30 minuti dopo l’inizio della conferenza: se vi interessa unicamente FIFA 21 (o Madden 21), potete quindi tranquillamente arrivare un attimo in ritardo.

Immagini di FIFA 20

Purtroppo per ora non abbiamo alcuna informazione. Lo slogan incluso nel video è molto semplice: “Feel Next Level”. Ovviamente tutti ci aspettiamo di vedere un gioco di alta qualità, con animazioni migliori, un pubblico più definito e magari qualche innovazione in termini di modalità o gameplay. Dobbiamo però ricordarci che FIFA 21 sarà un capitolo di transizione: è impossibile che EA abbandoni le versioni PS4 e Xbox Series X, quindi è possibile che non vedremo un avanzamento tecnologico incredibile.

Speriamo che le versioni next-gen sfruttino elementi come il ray-tracing e i caricamenti più rapidi concessi dagli SSD, perlomeno. Lo scopriremo tra non molto. Diteci, FIFA 21 è il gioco che più vi interessa tra quelli che (probabilmente) saranno all’EA Play?