Star Wars Squadrons PC e VR: requisiti minimi e raccomandati

Ieri EA ha svelato il primo trailer di Star Wars Squadrons, nuovo gioco dedicato all’universo narrativo creato da George Lucas. All’interno di questa nuova avventura potremo prendere il controllo di un pilota di uno squadrone (da qui il titolo) dei ribelli o uno dell’impero. Ci aspettano battaglie spettacolari nello spazio, con scontri a fuoco che speriamo siano degno dei migliori film della saga. Il gioco sarà disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One e VR (PC e PS VR su PS4) con supporto al crossplay. Ora, inoltre, EA ha condiviso i requisiti minimi e raccomandati per Star Wars Squadrons PC, sia per la versione classica che quella VR.

Requisiti minimi Star Wars Squadrons

I requisiti minimi di Star Wars Squadrons PC in versione classica sono:

Sistema operativo: Windows 10

Processore (AMD): Ryzen 3 1300X

Processore (Intel): Intel i5-7600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda grafica (AMD): Radeon HD 7850 o equivalente

Scheda grafica (NVIDIA): GeForce GTX 660 o equivalente

DirectX: 11

Spazio libero su disco: 30 GB

Requisiti minimi versione VR / Consigliati non VR

Vediamo invece ora i requisiti minimi per la versione VR di Star Wars Squadrons, che coincidono con quelli consigliati per la versione non VR:

Sistema operativo: Windows 10

Processore (AMD): Ryzen 3 3200G

Processore (Intel): Intel i7-7700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica (AMD): Radeon RX 480 o equivalente

Scheda grafica (NVIDIA): GeForce GTX 1060 o equivalente

DirectX: 11

Spazio libero su disco: 30 GB

Requisiti raccomandati versione VR

Infine, abbiamo modo di vedere i requisiti raccomandati per la versione VR di Star Wars Squadrons PC:

Sistema operativo: Windows 10

Processore (AMD): Ryzen 3 3200G

Processore (Intel): Intel i7-7700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica (AMD): Radeon RX 570 o equivalente

Scheda grafica (NVIDIA): GeForce GTX 1070 o equivalente

DirectX: 11

Spazio libero su disco: 30 GB

La data di uscita di Star Wars Squadrons è il 2 novembre 2020 sulle piattaforme sopra indicate. Potremo inoltre vedere nuovo gameplay all’EA Play di venerdì notte. Diteci, cosa ne pensate del trailer? Il gioco vi interessa?