FIFA 21: trailer e data di uscita

Proprio in questi minuti durante l’EA Play è stato annunciato FIFA 21, nuovo capitolo calcistico di uno dei brand più redditizi di sempre. Il titolo vedrà la luce nei prossimi mesi deciso ad innovarsi ancora una volta con nuove meccaniche e novità che lo renderanno sempre più realistico in termini di movenze e di skills da parte dei giocatori. Il realismo è incredibile, dovuto anche al motore grafico che rende i volti dei campioni delle squadre di tutti i maggiori campionati sempre più impressionanti.

Il trailer che potete ammirare qui di seguito non mostra novità marginali ma sicuramente il miglioramento di queste ed il perfezionamento dell’immancabile FUT, lo rendono a tutti gli effetti uno dei giochi più attesi di quest’anno, la data di uscita è prevista per il prossimo 9 ottobre su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. EA Sports ha inoltre confermato che avrete tre giorni di early access se pre ordinerete la Champions e Ultimate Edition oltre ad ovviamente a bonus in-game esclusivi. Potrete pre ordinare la Ultimate Edition entro il prossimo 14 agosto. Il titolo verrà rilasciato anche su PS5 e Xbox Series X, informazioni aggiuntive verranno dichiarate con il passare dei mesi. Potete dare un occhiata al video di presentazione proprio qui di seguito.

Nessuna sorpresa insomma, ormai divenuta una vera e propria tradizione e punta di diamante durante l’EA Play, FIFA 21 ha l’obiettivo di stracciare i successi ed i record precedenti. Non è semplice però introdurre novità anno dopo anno, oltre ai continui bilanciamenti di rito. Bisogna provarlo definitivamente con mano e guardare altri trailer decisamente più dettagliati per valutare se effettivamente il gioco abbia avuto dei seri miglioramenti rispetto al capitolo precedente, capitolo che ha riscontrato un enorme successo ma che ha fatto infuriare alle volte la community definendolo troppo uguale rispetto al capitolo precedente. Insomma, un’altra prova di sfida per superarsi da parte di EA.

Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete FIFA 21 al lancio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il nuovo titolo calcistico targato EA.