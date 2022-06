Dopo aver svelato il Team of the Season della Serie A, EA Sports ed Electronic Arts hanno svelato l’Ultimate Team of the Season di FIFA 22. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna e include una serie di giocatori che si sono distinti nell’ultima stagione calcistica in tutto il mondo.

Come era lecito aspettarsi, l’Ultimate Team of the Season di FIFA 22 include tutti i giocatori più famosi. Tra questi troviamo il portiere del Milan, Mike Maignan, insieme ai suoi compagni di squadra Rafael Leao e Theo Hernandez. Immancabili anche Cristiano Ronaldo e Mbappé, insieme a buona parte della squadra campione d’Europa, ovvero il Real Madrid, che alla fine di maggio ha sollevato la Champions League 2022 battendo il Liverpool.

Ecco la squadra completa, divisa per ruolo:

Attaccanti

Christopher Nkunku, RB Leipzig

Karim Benzema, Real Madrid

Mohamed Salah, Liverpool

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski, FC Bayern

Wissam Ben Yedder, AS Monaco

Cristiano Ronaldo, Manchester United

Centrocampisti

Joshua Kimmich, FC Bayern

Kevin De Bruyne, Manchester City

Aurélien Tchouaméni, AS Monaco

Jude Bellingham, Borussia Dortmund

Luka Modrić, Real Madrid

Lucas Paquetá, Olympique Lyonnais

Vinícius Jr., Real Madrid

Rafael Leão, Milan

Difensori

Kalidou Koulibaly, Napoli

Rúben Dias, Manchester City

Virgil van Dijk, Liverpool,

Marquinhos, Paris Saint-Germain

Theo Hernández, Milan

João Cancelo, Manchester City

Trent Alexander-Arnold, Liverpool

Portiere

Mike Maignan, Milan

FIFA 22 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e Google Stadia. Il prossimo capitolo del franchise sarà però anche l’ultimo: EA Sports ha infatti già annunciato di aver terminato la partnership con la governance del calcio, decidendo di lanciare invece EA Sports FC. Trovate i primi dettagli sul nuovo percorso del simulatore calcistico del publisher di Redwood visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.