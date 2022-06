A campionato di Serie A concluso, è tempo di tirare i bilanci. Non solo per le dirigenze e le squadre, ma soprattutto per EA Sports e FIFA 22, perché nella giornata odierna Electronic Arts ha infatti annunciato la Squadra della Stagione (o Team of the Season, se preferite la dicitura britannica) della competizione nazionale. Il TOTS definitivo della Serie A è stato annunciato nel corso della serata odierna e include una serie di giocatori che più si sono contraddisti durante questa stagione.

Il Team of the Season della Serie A di FIFA 22 include diversi giocatori, alcuni di questi selezionati dalla rosa dell’AC Milan, squadra vincitrice del campionato di calcio 2021/2022. La vittoria dei rossoneri è avvenuta all’ultima giornata, dopo aver vinto contro il Sassuolo, e tanti giocatori della squadra guidata da Stefano Pioli sono stati artefici di questa impresa. Spazio però anche ai giocatori della Juventus e dell’Inter, che si sono particolarmente distinti in questa folle corsa allo scudetto.

Tra i nomi presenti troviamo Rafael Leao, Mike Maignan, Theo Hernandez e Sandro Tonali, tutti e questo impegnati con le fila rossonere. Per quanto riguarda l’Inter, invece, il Biscione di Milano può contare sull’inserimento di Hakan Çalhanoğlu, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. I giocatori della Juventus presenti invece sono Dusan Vlahovic, Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Spazio anche ai laziali Ciro Immobile e Milinkovic-Savic. L’elenco completo della squadra è visibile a questo indirizzo. “Grazie al TOTS i fan potranno giocare nei panni di alcuni dei giocatori più performanti e preferiti di uno dei campionati più importanti del mondo, la Serie A”, si legge nel comunicato stampa di Electronic Arts.

FIFA 22 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch. Restate sintonizzati con Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi