Siamo arrivati a conclusione del nostro viaggio all’interno di Fifa 23, l’ultima iterazione di Electronic Arts con il brand più famoso a livello calcistico, non solo nell’industria videoludica. Il nostro percorso alla scoperta delle novità dell’ultimo capitolo della serie, in arrivato a settembre, ci conduce dalla regina di tutte le modalità competitive, ossia il Fifa Ultimate Team. Costruire la squadra dei nostri sogni, competere con chiunque nel mondo e settimana dopo settimana scalare le vette del multiplayer online per riuscire a migliorarsi e ottenere sempre più premi: questa è l’adrenalina che arriva direttamente da FUT, ed ecco le novità di Fifa 23.

L’intesa cambia totalmente

Partiamo con la prima grande novità, ossia l’Intesa Ridefinita. L’intenzione da parte del team di sviluppo era quella di dare una maggior flessibilità nella costruzione della squadra, così da permettervi di padroneggiare un sistema semplificato di intesa indipendentemente dalla loro posizione in campo, abbinando i giocatori titolari in base al club, al campionato e alla nazione condivisa, eliminando la necessità di legami diretti tra giocatori vicini. Così facendo viene eliminato anche l’impatto negativo sugli attributi dovuto a legami di Intesa scadenti, così da avere una varietà maggiore nella costruzione della propria squadra.

È stata totalmente eliminata l’intesa generale della squadra: bisognerà concentrarsi solo sul far arrivare ogni singolo giocatore a un massimo di dieci. Inoltre è stato eliminato il fattore fedeltà, che permetteva ad alcuni giocatori di arrivare a intesa livello 10 dopo aver disputato circa dieci partite con il club, elemento che spesso ha condizionato sfide e raggiungimento di determinati obiettivi. Eliminare l’intesa generale della squadra significa puntare tutto sul singolo giocatore, che avrà a disposizione la possibilità di guadagnare fino a tre punti intesa.

I fattori a determinate questi tre step, da 0 a 3, saranno la Posizione Preferita (torneremo su questo punto a breve per parlare della modifica della posizione), la Soglia di Intesa e il Manager Bonus, che non ha bisogno di presentazioni, trattandosi di un legame che era già presente nelle precedenti versioni di FUT. Approfondiamo, a questo punto, gli altri due aspetti. L’esempio che il team di sviluppo ci ha mostrato è stato con Trent Alexander-Arnorld, terzino destro del Liverpool, e Andrew Robertson, terzino sinistro del Liverpool. Inserendo entrambi nella loro posizione ideale (terzino destro e sinistro) otterremo i primi due punti di Intesa Club, superando così la prima Soglia di Intesa per i Club. Le Soglie sono tre: la prima si ottiene dopo i primi due giocatori, la seconda al quinto, l’ultima all’undicesimo.

La particolarità è nel fatto che i due giocatori indicati contribuiscono all’intesa reciproca pur occupando i lati opposti del campo, senza dover avere un legame diretto. Andando ad aggiungere altri tre giocatori del Liverpool alla nostra squadra arriveremo alla seconda soglia di intesa, permettendo ai giocatori coinvolti di avere due punti intesa. Con l’intero undici arriveremo alla terza soglia e quindi al terzo punto intesa. Il legame può essere ottenuto tanto con il club che con la lega o il Paese/Regione.

Come funzionano l’Intesa e le Soglie

Un altro esempio per rendere più comprensibile il tutto è partire sempre da Alexander-Arnold e Robertson, ma focalizzandoci sul fatto che il primo è inglese e il secondo è scozzese. Per aumentare l’intesa e raggiungere le Soglie potremo andare ad aggiungere giocatori della Premier League, superare la soglia in tal senso e dare un bonus Intesa agli altri giocatori dello stesso campionato. Potremmo fare lo stesso con dei giocatori inglesi e raggiungere la Soglia Intesa regionale con l’Inghilterra, oppure farlo con giocatori scozzesi. Si tratta di un sistema che dovrà essere compreso, ma Fifa ci tiene a chiarire un aspetto: si tratta solo di bonus, perché i malus sono stati eliminati, pertanto nel peggiore dei casi giocherete con gli attributi standard dei giocatori.

Passiamo adesso alla Posizione Preferita: quando un giocatore viene schierato fuori ruolo non contribuirà all’Intesa e giocherà con i suoi parametri standard. Questo aspetto verrà segnalato con un’icona gialla, che sostituirà quella dei tre punti intesa disponibili. Ogni carta, però, avrà oltre a un ruolo predefinito tre ruoli alternativi, così da permettervi di usare un modificatore che vi spingerà a cambiare la posizione preferita. Mbappé è un ATT, ma può giocare anche AS o COC e potrete andare a modificarlo seguendo queste specifiche posizioni. Non potrete mai portarlo a essere un AD, per esempio.

Non ci saranno più oggetti per ogni singolo ruolo, ma un solo oggetto che modifica la posizione: acquistandolo potrete decidere quale altro ruolo far prendere al vostro giocatore senza dover cercare necessariamente quello specifico nel mercato, col rischio di dover spendere 5000 crediti per un rialzo della domanda e un ribasso dell’offerta in quello specifico momento. Infine, FUT ha annunciato anche di aver rimosso le posizioni RF e LF, vista la penuria di attaccanti destri e sinistri, così da favorire le formazioni 4-3-2-1 e 3-4-2-1 per utilizzare gli AT.

La nuova modalità single player

Accanto alle importantissime modifiche all’Intesa ci sarà l’aggiunta di Momenti FUT, una nuova esperienza per il giocatore singolo che permetterà di guadagnare ricompense con degli scenari brevi e immediati, che comprendono delle sfide. All’interno di questa modalità si guadagnano le Stelle FUT, una valuta completamente nuova, che potrà essere usata per ottenere oggetti e pacchetti nella Galleria delle Stelle. Ogni Momento vi chiederà di selezionare una Storia e ognuna di esse sarà basata su temi stagionali, campagne FUT o eventi reali che potrete vivere, ad esempio, con Mbappé. Alcune di queste saranno limitate nel tempo e andranno completate entro un certo lasso di giorni.

Le storie al loro interno avranno i capitoli, col primo sbloccato e i successivi da sbloccare con determinate Stelle. Tutti avranno delle sfide all’interno, da una a tre, che dovranno essere portate a termine raggiungendo un certo livello di ricompensa. Sebbene potrete rigiocare un Momento in qualsiasi occasione, non avrete mai la possibilità di guadagnare Stelle FUT oltre la prima volta, a meno che non raggiungiate un nuovo livello di ricompensa, più alto del precedente ottenuto. Una modalità che dovremo andare a capire se riuscirà a conquistare la community o se lentamente andrà a regredire nell’interesse come successo per le Squad Battles che, tra l’altro, torneranno nella stessa modalità di Fifa 22.

Chiudiamo con una carrellata di informazioni riguardanti FUT. Come noto per l’intero pacchetto di Fifa il cross-play è disponibile, così da permettervi di giocare con chiunque in qualsiasi modalità dell’Ultimate Team. Gli Eroi sono stati confermati e torneranno anche in questa edizione, così come le Icone, con altri giocatori che andranno a unirsi per superare quota 100 giocatori. Infine ci sarà la possibilità di seguire la Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar con degli oggetti speciali che si sbloccheranno durante la competizione, immaginiamo a questo punto si tratti di edizioni particolari od oggetti da usare. Per quanto riguarda, infine, la personalizzazione sarà possibile continuare a lavorare sul proprio stadio aggiungendo un tetto, nuovi effetti visivi e skin che possano far risaltare la vostra struttura.