FIFA: il nuovo nome compare online, vi piace?

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la clamorosa indiscrezione di un cambio di branding per FIFA. La popolare serie di giochi di calcio sviluppata da Electronic Arts e EA Sports ora sembra essere per davvero più vicina che mai a cambiare completamente nome, stando ad un nuovo marchio che è stato registrato proprio da Redwood nel corso dell’ultima settimana, rafforzando così tutte le voci in merito e le ipotesi che hanno cominciato a circolare online nell’ultimo periodo.

Se è vero che EA Sports aveva comunicato le sue intenzioni tramite una press release volta ad elogiare le performance sul mercato di FIFA 22, era anche vero che tutto ciò rimaneva ancora un’ipotesi. Oggi però è emersa la registrazione di un nuovo marchio, che potrebbe andare a sostituire il nome attuale, rafforzando così l’idea che la licenza attualmente in possesso dal publisher di Redwood possa essere abbandonata già a partire dalla prossima edizione, con un probabile capitolo in uscita nel 2022. Bisogna anche ricordare, però, che questo accordo non influirebbe sulle licenze dei giocatori e degli stadi, oltre che delle squadre, essendo gestiti completamente a parte.

Stando a quanto riportato online, il nuovo FIFA si chiamerebbe semplicemente EA Sports FC. Il nuovo trademark è stato depositato presso l’UK Intellectual Property Office e l’European Union Intellectual Property Office, rispettivamente nelle giornate dell’1 e del 4 ottobre. La press release di EA in merito a questo possibile cambio di nome lasciando la licenza dell’organizzazione mondiale era emersa solamente nella giornata del 7 ottobre.

Con ritmi del genere, la possibilità che Electronic Arts abbia lanciato questo cominciato per ottenere un deal più vantaggioso dalla FIFA. Con un trademark già registrato è molto probabile che a breve nascerà un nuovo franchise nel mondo dei simulatori calcistici. La partita (mai definizione fu più azzeccata) è ancora decisamente aperta. Vi ricordiamo che FIFA 22 è disponibile per tutte le console e PC dal 1 ottobre. Vi invitiamo a visitare anche la nostra recensione, che trovate a questo indirizzo.