FIFA 2KFC: il gioco di calcio che tutti stavamo sognando sembra stia per diventare realtà

Un nuovo gigante del calcio virtuale si prepara a scendere in campo per contrastare il dominio di EA Sports FC e per farlo, utilizzerà niente di meno che la licenza ufficiale FIFA.

Si tratta di 2K, l'azienda dietro alcuni dei giochi sportivi più belli e importanti del panorama videoludico, che sembra aver messo le mani sulla licenza ufficiale FIFA. Il nome del gioco che farà tremare le fondamenta del mondo del calcio virtuale? FIFA 2KFC!

Sono anni che gli appassionati di calcio sperano che 2K produca un gioco di calcio con la stessa qualità della celebre serie NBA2K

Le voci si sono diffuse come un incendio nel bosco, alimentate da Kurakasis, un'insider che ha già rilasciato in passato delle informazioni molto accurate su molteplici nuovi titoli, tra i quali Marvel 1943, Marvel Rivals e Sonic x Shadow.

Il nuovo titolo calcistico targato 2K, pare promettere una qualità analoga a quella della serie NBA2K, con l'obiettivo di portare l'esperienza calcistica a nuove vette di eccellenza.

L'unico vero problema di questo rumor è la data odierna. Oggi è il 1° aprile, quindi è immediatamente sorto il dubbio che sia tutto vero o che si tratti di uno scherzo ben orchestrato.

L'annuncio ufficiale, a detta dell'insider, dovrebbe arrivare nella giornata di domani, ma fino a quando questa informazione non verrà ufficializzata, resta il sospetto che si tratti di un semplice pesce d'aprile.

Rimane il fatto che moltissimi progetti sono stati annunciati volontariamente il 1° di aprile per disorientare i giocatori, Return To Monkey Island è il caso, forse, più celebre di questa tendenza, quindi la speranza sulla veridicità di questa indiscrezione rimane.

Se la notizia si rivelasse autentica, potrebbe davvero essere la fine dell'egemonia di EA Sports FC? L'azienda dietro titoli come FIFA e Madden NFL ha regnato sovrana nel mondo dei giochi sportivi per anni, spodestando persino quel colosso che risponde al nome di PES, ma se 2K entrasse davvero in campo, ci sarebbe nuovamente un avversario di rilievo pronto a contendersi il trono.

Il motivo principale dietro a tutto questo entusiasmo è dato dal fatto che 2K, proprio con la serie NBA, ha mostrato di avere un'attenzione certosina nella riproduzione di giocatori, regole e dinamiche dell'NBA, proponendo dei prodotti che, al netto di un sistema di microtransazioni sempre più invadente che genera lamentele oramai da diversi anni, risultano sempre al limite dell'eccellenza.

Per questo motivo, se FIFA 2KFC si rivelasse reale, le fondamenta del mondo calcistico videoludico potrebbero subire un forte scossone, e la nuova IP di 2K potrebbe rivelarsi una delle più importanti dell'anno.