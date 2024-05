FIFA 2K potrebbe davvero uscire quest'anno secondo un rivenditore

Sembra che i videogiochi di calcio stiano per accogliere un nuovo arrivato: FIFA 2K25. Recentemente, un rivenditore ghanese ha annunciato che 2K Games si sarebbe assicurata la licenza ufficiale per sviluppare la prossima edizione del famoso videogame. "La collaborazione è confermata e il lancio di FIFA 2K25 è previsto per quest'anno, in linea con la Coppa del Mondo 2026", ha dichiarato il retailer, nonostante non siano state citate fonti specifiche a sostegno di queste informazioni.

Questa affermazione segue le dichiarazioni del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha preannunciato l'intenzione dell'organizzazione di lanciare un nuovo gioco di calcio in grado di competere con quello di EA Sports a partire da FIFA 25. Tuttavia, la tempistica suggerita dal rivenditore solleva dubbi, considerando che lo sviluppo di un videogame di tale portata richiede diversi anni, specialmente se preso in carico da un produttore che non ha precedente esperienza diretta nel settore.

Il contesto di un possibile lancio in vista della Coppa del Mondo del 2026 avrebbe anche senso, ma ciò comporterebbe un uscita nel 2026 e non quest'anno. Le speculazioni continueranno sicuramente nei prossimi mesi, con la possibilità di ulteriori chiarimenti o conferme durante l'estate. Per ora, tutto ciò che resta è attendere sviluppi ufficiali riguardo questo potenziale nuovo capitolo nel mondo dei videogiochi sportivi.

Una cosa è certa: un po' di competizione aggiuntiva non farebbe male a nessuno.