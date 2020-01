Final Fantasy 15: annunciato un nuovo gioco MMO

La saga di Final Fantasy 15 si prepara ad accogliere un nuovo capitolo sotto il suo “tetto”. Tuttavia, questa nuova opera vedrà la luce esclusivamente sul territorio cinese (almeno per il momento) e non sarà un “sequel” diretto dell’opera. Durante la giornata odierna abbiamo scoperto che Final Fantasy 15 arriverà sul mercato cinese sotto forma di un particolare MMORPG. A confermare questo gioco (e svelare ulteriori dettagli) è stato Daniel Ahmad attraverso il suo profilo Twitter.

Stando alle parole di Ahmad, Final Fantasy 15 MMORPG sarà un gioco di ruolo online che verrà sviluppato esclusivamente per i dispositivi mobile. I team dietro questo progetto sono JSC e GAEA, ovvero due compagnie di sviluppo orientali. Questo particolare gioco mobile sfrutterà il noto Unreal Engine 4 come motore grafico. Inoltre, Final Fantasy 15 MMORPG sarà molto diverso dalla controparte console, usando soltanto l’universo di FF 15 come base di partenza, ma offrendo una storia totalmente differente.

– Based on original FFXV. Is set in a parallel world.

– Will have large scale multiplayer features.

– Will have new original content, expanding the games lore.

– New areas such as the Great Pagoda and the continents floating in the sky will be added.

– More info in H1 2020.

