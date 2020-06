Final Fantasy 16 tra gli annunci di Square di luglio?

Durante l’evento dedicato ai videogiochi di PlayStation 5, uno dei titoli che ha sorpreso ed incuriosito allo stesso tempo i videogiocatori è stato Project Athia di Square Enix. C’è ancora molto da scoprire su questo nuovo progetto in sviluppo presso il team di Luminous Production, ma stando alla compagnia giapponese questo è solamente il primo di una serie di annunci che verranno presentati nei prossimi mesi di luglio e agosto; che tra questi possa apparire anche fugacemente Final Fantasy 16?

La notizia è arrivata durante l’ultima riunione con gli azionisti e gli investitori di Square Enix, all’interno della quale la società giapponese ha voluto dichiarare di essere quasi pronta a fare dei nuovi annunci. I mesi designati sono dunque quelli di luglio ed agosto anche se, per il momento, non è stato dato alcuni indizio su quali giochi verranno annunciati durante l’estate ma come accade molte volte in questi casi la speranza degli appassionati ricade volenti o nolenti al pensiero di un nuovo Final Fantasy 16.

Ovviamente, data l’assenza della fiera losangelina, questi annunci prenderanno vita all’interno di alcuni eventi digitali. Non è chiaro se questi show saranno targati direttamente Square Enix, o se un pò come accaduto durante l’evento PlayStation 5, la compagnia giapponese sarà una degli ospiti con qualche proprio prodotto. Ovviamente a questo punto ci viene da pensare a che tipo di annunci potremmo assistere e le speculazioni sono diverse tra: un nuovo Kingdom Hearts principale, Dragon Questo XII, Final Fantasy 7 Parte 2 o addirittura il vociferato Final Fantasy 16.

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti comunicativi in cui potremo vedere che cosa bolle nel pentolone di Square Enix. Che cosa vi aspettate dai prossimi annunci di Square? Pensate che sia giunto il momento per cominciare a vedere qualcosa inerente a Final Fantasy 16? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.