Final Fantasy XVI: la Deluxe Edition da collezione a soli 99€!

Recentemente aggiornatosi con il secondo ed ultimo) DLC, chiamato "The Rising Tide", il controverso, Final Fantasy XVI, ovvero l'ultimo capitolo della serie regolare della storica saga di videogame, ha infine concluso la sua corsa post lancio, sollevando non poche perplessità sullo stato di salute di Square Enix. Al netto di questo, l'avventura dark fantasy dedicata a Clive e compagni è comunque un esperimento interessante, e narrativamente molto valido che, per questo, al netto delle critiche val comunque la pena tenere in considerazione per un acquisto postumo, specie quando disponibile a prezzo scontato. Com'è il caso di oggi dove, grazie ad Amazon, la Deluxe Editon del gioco, in edizione PS5, è in sconto a soli 99,00€, con un interessante sconto dell'11% rispetto al prezzo originale.

Final Fantasy XVI: Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Acquisto imperdibile per gli appassionati di RPG e amanti dell'universo Final Fantasy, FF XVI in Deluxe Edition è un'occasione davvero ottima per qualsiasi giocatore, trattandosi di un'edizione che, attualmente difficile da trovare nei negozi, è oggi già oggetto di un certo collezionismo, specie considerando che, a prescindere da tutto, le edizioni speciali dei giochi della serie Final Fantasy, così come quelle di Kingdom Hearts, tendono spesso a diventare pezzi da collezione molto ricercati.

Va notato che la Deluxe Edition di Final Fantasy XVI non include alcun contenuto digitale esclusivo, nemmeno una skin per il protagonista, Clive. I contenuti sono gli stessi della Standard Edition, con l'aggiunta di due gadget fisici, ovvero una mappa in tessuto del mondo di gioco, ed una custodia steelbook.

Per il resto, parliamo di un titolo narrativamente molto avvincente e ben orchestrato, sorretto da un cast di personaggi in stato di grazia, e da un racconto solido e maturo, che mette al centro di tutto temi come la vendetta, la guerra e persino lo schiavismo, in un affresco ricco e potente, allestito su di un sistema di gioco che si scolla pesantemente dal passato, per virare verso un action puro e stiloso, ma con qualche smagliatura, come vi raccontammo anche al tempo della recensione.

Parliamo, insomma, di un titolo che ha davvero molto da dire, anche al netto delle molte critiche al suo sistema di gioco e, per questo, vi suggeriremmo di non perdere l'occasione di acquistarlo subito, portandovelo a casa ad un prezzo davvero molto invitante che, per altro, è anche uno dei migliori attualmente in circolazione!

