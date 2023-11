Non perderti l'offerta su Final Fantasy XVI! Oggi costa meno di 40€

Se non hai ancora avuto occasione di giocare l'ottimo, ma controverso, Final Fantasy XVI, allora questa offerta del Black Friday Amazon potrebbe decisamente farti cambiare idea! Sullo store, infatti, questa sedicesima "fantasia" targata Square Enix è in sconto ad un prezzo davvero ottimo: appena 39,97€, e dunque disponibile con uno sconto del 23% rispetto al prezzo originale di 51,99€ che, a nostri giudizio, potrebbe convincere anche i più scettici a dare una possibilità a questo divertente titolo action-rpg.

Final Fantasy XVI, chi dovrebbe acquistarlo?

E fidatevi, si tratta di un acquisto di cui è difficile pentirsi perché, superate le differenze (e forse anche le aspettative) rispetto a quello che è il passato storico della serie, Final Fantasy XVI non solo riesce ad essere divertente e godibile, ma è anche e soprattutto un titolo splendidamente narrato, con una trama matura, politicamente complessa e stratificata, e caratterizzato da personaggi davvero ben scritti ed affascinanti, uno su tutti il protagonista Clive.

Si tratta di un titolo che ci sentiremmo di consigliare agli appassionati della saga, ma anche a quei giocatori che, magari, in passato hanno snobbato la serie per la sua "legnosità", visto che qui si parla di un action game duro e puro, più simile a titoli come Devil May Cry che ai vecchi capitoli della serie. Un gioco che, per questo, è stato giudicato divisivo ma che, secondo noi, val certamente la pena di essere provato, specie oggi che è a prezzo scontato!

Traendo ispirazione da opere monumentali come Game of Thrones e il Berserk di Kentaro Miura, Final Fantasy XVI segna quindi una significativa deviazione dalla tradizione della serie, offrendo un'esperienza profondamente diversa dai canoni classici dei JRPG. In tal senso, si tratta di un capitolo unico, che vi consigliamo caldamente di provare, specie oggi che è a prezzo scontatissimo per PS5!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

