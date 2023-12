Final Fantasy XVI, l'edizione PS5 a soli 37€! Da giocare a Natale

Se siete alla ricerca di un ottimo regalo "last minute" da fare ad una persona con una certa passione per il gaming, e che magari possiede una PS5 o se, semplicemente, avete voglia di regalarvi un titolo ottimo, divertente e longevo, allora sappiate che su Amazo è in sconto ad uno dei prezzi più bassi di sempre l'ottimo Final Fantasy XVI, venduto sul portale al prezzo sorprendente di appena 37,04€, e dunque disponibile con uno sconto del 31%! Un'occasione imperdibile, per immergervi nella splendida storia di questa sedicesima "fantasia finale" firmata Square Enix.

Final Fantasy XVI, chi dovrebbe acquistarlo?

Final fantasy XVI è un titolo che ci sentiremmo di consigliare agli appassionati della saga di Final Fantasy, e questo anche al netto delle critiche che gli sono state rivolte per ciò che concerne la sua linearità ed il sistema di gioco. Questo perché, a conti fatti, si tratta di un'esperienza narrativa ben scritta e molto coinvolgente, con una trama matura ed una serie di personaggi veramente molto carismatici e perfettamente cesellati.

Al netto di questo, è un titolo ideale anche per chi, magari, in passato hanno snobbato la serie per la sua "legnosità", visto che qui si parla di un vero e proprio action game, con un sistema di gioco molto simile (seppur estremamente più semplice) a titoli come Devil May Cry.

Ispirato da opere grandiose come Game of Thrones e il Berserk di Kentaro Miura, Final Fantasy XVI ci metterà nei panni di Clive Rosfield, un nobile caduto in disgrazia la cui vita è stata segnata da innumerevoli tragedie. Un personaggio complesso e tormentato, i cui primi passi assieme al giocatore saranno segnati da una forsennata ricerca della propria vendetta, salvo poi subire una brusca deviazione.