Final Fantasy 16: aspettiamoci un gioco fatto con la massima cura, lo assicura il producer

Famitsu, celebre rivista videoludica giapponese, è riuscita a intervistare Naoki Yoshida, attuale producer di Final Fantasy 16 ed autore del capitolo 14. Il commento del nuovo gioco in sviluppo della fortunata saga di Square Enix ha lasciato ottime speranze ai lettori della rivista e in generale a tutti gli appassionati videogiocatori della serie.

Final Fantasy 16, atteso per un generico 2022, si troverebbe attualmente in una fase avanzata di sviluppo. Recentemente si erano avvicendate voci sulla presenza del gioco durante lo Square Enix Presents, l’evento digitale della software house giapponese che sarà presente al Tokyo Game Show 2021 tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Secondo Naoki Yoshida, questo nuovo capitolo della saga sarà rivoluzionario sotto molti punti di vista, a partire dalla direzione affidata a Hiroshi Takai, autore che ha dato i suoi contributi alla serie di SaGa e alla rinascita di Final Fantasy 14.

Yoshida ha parlato di Final Fantasy 16 come di un “prodotto realizzato con la massima cura”, dove bug e altri problemi sono costantemente sotto traccia e vengono rimossi ogni giorno. In altre parole, il gioco sarebbe nella sua fase di polishing, uno dei processi di post-produzione nello sviluppo dei videogiochi che consiste proprio nel rimuovere ogni imperfezione dal prodotto già finito. In genere questa fase dura qualche mese, quindi potremmo davvero trovarci un annuncio di uscita imminente.

Final Fantasy 16 era stato rivelato lo scorso anno, ma è in sviluppo dal 2017. Sappiamo da fonti certe che recentemente sono state completate anche le fasi di motion capture e di doppiaggio. In seguito all’annuncio Yoshida aveva riferito che la prossima volta che avremmo visto un trailer avremmo anche saputo la data di lancio: possiamo aspettarci davvero la presenza del gioco al Tokyo Game Show 2021, oppure potrebbe spuntare un trailer durante il PlayStation Showcase di questa settimana? Trovate qui le nostre aspettative.