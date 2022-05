Final Fantasy 16 manca dalle scene ormai da diverso tempo, eppure Square-Enix aveva promesso che non sarebbe passato troppo dal trailer di presentazione al momento in cui il gioco sarebbe tornato sotto i riflettori. Purtroppo ad oggi siamo ancora poveri di dettagli sul sedicesimo capitolo della fantasia finale di Square, ma sembra proprio che le cose stanno per cambiare, e non dovremo attendere nemmeno troppo.

A darci una serie di importanti conferma è stato direttamente il produttore di Final Fantasy 16 Naoki Yoshida, colui che è l’autore della rinascia di Final Fantasy 14. Le buone notizie ci arrivano durante una recente diretta dedicata a NieR Re[in]carnation, dove Yoshida ha voluto aprire una parentesi anche a quanto sta accadendo nello sviluppo del sedicesimo capitolo della serie JRPG di Square-Enix.

Stando a quanto ci dice Yoshida il nuovo trailer di Final Fantasy 16 è pronto. Un nuovo annuncio era infatti previsto prima, ma a causa di una serie di problematiche il tutto ha subito un rimando, nonostante questo, però, il trailer arriverà presto. Nel frattempo il team di sviluppo ha passato parecchio tempo a pulire, rifinire ed estirpare i vari bug dall’esperienza, sottolineando come il gioco è ormai pressoché completo.

FF16 news by Yoshi-P from the NieR Re[in]carnation stream:

-The trailer is done. Certain factors caused the announcement to be delayed, but it should drop “soon”

-Dev team spent a long time polishing and debugging the game

-The game is pretty much complete

LET’S GOOO!!! pic.twitter.com/epeAc9oqWo

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 6, 2022