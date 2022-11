Da quando si è mostrato per la prima volta, Final Fantasy 16 ha saputo attirare a sé le attenzioni di moltissimi appassionati della saga e non. Fin dai primi trailer il gioco si è mostrato in gran forma, ma ci sono ancora diverse informazioni importanti a mancare all’appello. Sappiamo, per esempio, che il gioco è atteso per la prossima estate, ma non abbiamo ancora ricevuto una data di lancio meglio specificata.

Ora, grazie a una recente intervista rilasciata alla redazione di IGN USA, abbiamo l’opportunità di scoprire una marea di dettagli molto espliciti su quello che è lecito aspettarsi da Final Fantasy 16. Stando a Naoki Yoshida, produttore del gioco, la fase di sviluppo della sedicesima fantasia finale di Square- Enix è ormai completa al 95%, il che significa che mancano proprio i ritocchi finali a quella che è ormai una struttura ben definita per il progetto.

All’interno dell’intervista, inoltre, sono stati toccati anche altri punti che vanno a chiarire maggiormente quel che sarà Final Fantasy 16. La campagna principale, per esempio, sarà lineare ma se amate esplorare zone del mondo più ampie e ricche di missioni secondarie sarete felici di sapere che ci saranno entrambe le possibilità. Viene confermata la longevità del gioco, la quale si assesta sulle 35/40 ore per la campagna e sulle 70 per il completismo. Infine, viene menzionata anche la crudezza del racconto, con il team che definisce il sedicesimo episodio come il Final Fantasy più maturo e crudo dell’intero franchise.

Nello specifico viene sottolineato che gli sceneggiatori non volevano raccontare una storia basata su personaggi giovani, ma l’intento è quello di mostrare la dura realtà della guerra e delle battaglie. Insomma, sembra davvero che Final Fantasy 16 si appresta a diventare un capitolo molto cupo rispetto a quanto abbiamo visto in passato, e questo cambio di rotta sta convincendo i fan. Ora non ci resta che vedere qualcosa di più del gameplay del titolo e scoprire una data di lancio meglio specificata.